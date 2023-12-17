الدولار يستقر أمام الجنيه المصري.. هل سيرتفع قريباً؟

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وبحسب شاشات التداولات، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في ظل استمرار تدخل البنك المركزي المصري في السوق المحلية، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

أسباب استقرار سعر الدولار

يرجع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى عدة أسباب، منها:

استمرار تدخل البنك المركزي المصري في السوق المحلية، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصةً الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

استقرار أسعار النفط العالمية، مما ساهم في خفض تكاليف الاستيراد.

توقعات بارتفاع سعر الدولار

رغم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الوقت الحالي، إلا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاع سعر الدولار في الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب، منها:

ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي لشراء السلع المستوردة.

تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري

يؤثر ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري بعدة طرق، منها:

ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزان التجاري.

صعوبة سداد الديون الخارجية المستحقة بالجنيه المصري.

ويسعى البنك المركزي المصري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وحماية الاقتصاد المصري من آثار ارتفاع سعر الدولار.