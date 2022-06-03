الدولار يرتفع 8 قروش أمام الجنيه على مدار أسبوع

على مدار الأسبوع الماضي، من 27 مايو وحتى اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو، ارتفع الدولار الأمريكي بمعدل 8 قروش أمام الجنيه المصري.

وسجل الدولار الأمريكي، ما يقرب من 18.55 للشراء في معظم البنوك المصرية، و18.61 للبيع، وذلك خلال يوم الجمعة الماضي.

حيث سجل الدولار، الخميس 26 مايو، 18.55 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و18.57 جنيه للشراء في البنك التجاري الدولي CIB.

وعلى مدار أسبوع، ارتفع الدولار بمعدل 8 قروش أمام الجنيه، متأثرًا بزيادة سعر الدولار الجمركي في مصر، حسبما ذكر بعض المحللين.

وسجل الدولار، اليوم الجمعة، حسب معاملات أمس الخميس، ما يقرب من 18.63 للشراء، و18.68 للبيع في بعض البنوك مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وسجل الدولار، 18.60 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و18.66 للبيع.

وكانت وزارة المالية، قد قررت في وقت سابق، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا و64 قرشًا.

وارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيه.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في 19 مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.