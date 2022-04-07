الدمراني وكيل لمعهد الدراسات الأفروأسيوية بجامعة قناة السويس

قرر اليوم الخميس الموافق السابع من شهر أبريل لعام 2022 رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، بندب الدكتور سامح سعد حسن الدمراني الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ليصبح موكل إليه أعمال وكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد الدراسات الأفروأسيوية للدراسات العليا، إلى جانب عمله الأصلي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وشرف حفل مراسم تسليم القرار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة ماجدة هجرس، وأيضا عميد معهد الدراسات الأفروأسيوية الدكتور محمد سعد زغلول.

الدكتور سامح الدمراني وكيلاً لمعهد الدراسات الأفروأسيوية

وخلال مراسم تسليم الدكتور سامح سعد حسن الدمرانى بأعمال وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قام رئيس الجامعة بتقديم التهنئة له متمنياً له السداد والتوفيق في منصبه الجديد، وفي نفس السياق فقد أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أمس الأربعاء قراراً بتكليف أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري الدكتورة رانيا حلمي، وكيلاً للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كما قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتسليم الدكتورة رانيا حلمي القرار مع تمنيانه لها بالتوفيق والسداد، كما حضر مراسم التسليم كل من عميد كلية الطب البيطري الدكتورة داليا منصور، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد الشبراوي، والدكتورة أمينة دسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانب آخر أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، عن بدء تسجيل معمل الجراحات التخصصية، والذي يعرف باسم معمل العزل في هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الجاهار؛ للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما قدم الدكتور ناصر مندور جزيل الشكر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية والتي يرأسها عميد كلية الطب البشري الدكتور أحمد السقا، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور عادل حسن، وايضا الدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي، كما واصل الشكر لفريق العمل الذي يشمل كل من لدكتورة مها عناني، مدير المعامل، والدكتورة فادية مصطفى، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة نورهان حسن، مدير جودة بالمعامل، وأيضا طاقم العمل المكون من الفنيين لما بذلوه من مجهود متميز، لتأهيل المعمل للاعتماد من الجاهار، على أن يصبح أول معمل تحاليل جامعي بمنطقة القناة تم تسجيله بالهيئة.