عاجل| الدكتور علي جمعة ناعيا أحمد عمر هاشم: كان سراجا يضئ دروب الهدى والمعرفة عاش للعلم خادما ومبينا وناشرا

نعى الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الحديث وعلومه، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي لقي ربه فجر اليوم الثلاثاء، الموافق 7 أكتوبر 2025.

وأوضح مفتي الديار المصرية الأسبق في منشور طويل على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه سوف تشيع جنازة الفقيد من الجامع الأزهر، وسيتم الدفن في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر بالزقازيق (مسقط رأس الدكتور أحمد عمر هاشم)، وسيقام العزاء في قريته ثم في القاهرة.

وأثنى الدكتور علي جمعة على العالم الجليل أحمد عمر هاشم قائلا “لقد كان فقيد الأمة علما من أعلامها، وضياء يبدد ظلمات الجهل والغلو، وسراجا يضئ دروب الهدى والمعرفة، رحل العالم العامل”.

موت العالم ثُلْمَةٌ في الإسلام لا يسدّها شيء

وأكمل مفتي الديار المصرية الأسبق “والمحدّث الرباني، الذي عاش للحديث النبوي خادمًا ومُبَيِّنًا وناشرًا، وجعل عمره كله وقفًا على الدعوة والتعليم وخدمة الدين”، مشيرا إلى أن موت العالم ليس كغيره من الفقد بل هو كما جاء في الأثر “ثُلْمَةٌ في الإسلام لا يسدّها شيء”، لأن بموته تنطفئ المصابيح التي كانت تهدي الناس إلى سواء السبيل، وتنقضي أنفاس طيبة كانت تذكّر بالله وتجمع القلوب على رحمته.

وتحدث الدكتور علي جمعة عن موت العلماء ذاكرا الأحاديث النبوية التي تتنبأ بأن العلم لا ينتزع من العلماء، ولكن بقبض العلماء، وذكر الحديث «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جُهّالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا».

علم غزير وخلق كريم

وأشار جمعة إلى أن رحيل الدكتور أحمد عمر هاشم هو فقد لعلم غزير، وخلق كريم، وجهادٍ علميٍّ طويلٍ امتد عقودًا في ميادين التعليم والدعوة وخدمة القرآن والسنّة، من عرفه علم أنه من أولئك الذين جمعوا بين وقار العالم وتواضع الولي، وبين هيئة العلم ودماثة الخلق.

وذكر مفتي مصر الأسبق أن هاشم كان يتميز بالتواضع، لا يرد سائلا لطيفا في نصحه، وكان حسن البشر، وبليغ البيان، وكان الحديث والقرآن يجري على لسانه، وكانت القلوب تطمئن به، والمجالس أيضا كانت تأنس به.