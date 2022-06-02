الدكتور إسلام هلالي وكيلاً لكلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم

قام رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، بإصدار القرار رقم ٩٩٥ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتعيين الدكتور إسلام هلالي عبد العزيز عفيفي، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، وكيلًا لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقام أيضا حتاتة بإصدار قرار رقم 985 لعام 2022 بخصوص قيام الدكتور أحمد عبد العزيز مصطفى محمد بقوش، الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأعمال عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم.

تجديد تعيين أحمد رشاد أمينًا لكلية التربية جامعة الفيوم

ومن جانب آخر أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، القرار الوزاري رقم 1622 لسنة 2022، المتعلق بتجديد توظيف أحمد رشاد عبد العال سيد أحمد، بوظيفة أمين كلية التربية المستوى الوظيفي مدير عام بجامعة الفيوم، كما يتولى أعمال عميد كلية الآداب الدكتور إسلام هلالي وكيل كلية هندسة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ختام فعاليات المرحلة الأولى لمبادرة اعرف مشروعاتنا القومية

ومن جانب آخر قام الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، بالإعلان عن ختام فعاليات المرحلة الأولى لمبادرة اعرف مشروعاتنا القومية في جامعة الفيوم، حيث أكد مندور على أن مدى اهتمام القيادة السياسية للمشروعات القومية، وقدم جزيل الشكر لكافة القائمين على عمل تلك المشروعات العملاقة، وأشار إلى ضرورة مشاركة كافة الكليات والقطاعات والمراكز بجامعة الفيوم في دعم وخدمة المجتمع، ومنحه الاستشارات الاستراتيجية.

بالإضافة إلى التوسع في العمل المجتمعي، والانتقال بجميع أنشطة جامعة الفيوم العلمية و الدراسية والبحثية ومشاريع تطبيقية مهمة ترسخ دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وأضاف رئيس الجامعة بأن هناك تواصل مستمر مع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، بهدف خدمة أهداف التنمية والمشروعات التي يتم العمل عليها لخدمة أبناء محافظة الفيوم.