الدكتورة مايا مرسي : الحصر الشامل للحضانات جاء بتوجيهات رئاسية مما يعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي تترأس اجتماع لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تقوم به الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وحضر الاجتماع المهندسة مرجريت نائبة وزيرة التضامن الإجتماعي والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الإجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والإتفاقات الدولية.

الأعمال الميدانية لأعمال الحصر

القائمين على عملية الحصر من الطفولة المبكرة ونظم المعلومات، حيث تناول الإجتماع متابعة الأعمال الميدانية لأعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات والوقوف على أبرز التحديات والنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن، حيث استغرقت الجهود التي قاموا بها لعملية الحصر ما يقرب 95 يومًا ما بين التحضير والتجهيز والإنطلاقة وسط مشاركة مايقرب من الفي شخص ما بين رائدات اجتماعيات ومشرفات وخبراء.

كما صرحت الدكتورة مايا مرسي أن الحصر الشامل للحضانات جاء بتوجيهات رئاسية مما يعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة ويعد بمثابة مبادرة وطنية تهدف إلى تغيير قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه هذا القطاع، مشددة على أنه تم اصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الإجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.

إيجابيات عملية الحصر

كما صرحت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن عملية الحصر للحضانات كان لها العديد من الإيجابيات وكان من أبرزها :

تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة.

تحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ.

إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن 4 سنوات.

تعزيز القدرة على التخطيط المستقبلي.

كما أكدت المهندسة مرجريت أنه تم الإنتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لأعمال الحصر، وانطلقت حاليًا المرحلة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرة إلى أن هذا الحصر يعزز من قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، وتطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.