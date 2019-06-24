الدقهلية تمنع سير التكاتك في جميع مدن المحافظة

في إطار الحملات المرورية القائمة على تيسير حركة المرور في جميع مدن الجمهورية، قام الدكتور ” كمال شارو بيم ” محافظ الدقهلية، برفقة العقيد ممدوح الحصي، مدير إدارة المرور وعدد من مسئولي الإدارة، بحملة مفاجئة لضبط حركة المرور ومصادرة كل من يخالف الطرق المُثلى في سير المركبات ومصادرة التكاتك المرخص منها والغير مرخص والدراجات النارية الغير مرخصة وكذلك السيارات منتهية الرخصة والغير مرخصة أو المسروقة.

وأسفرت الحملة التي شهدها محافظ الدقهلية عن مصادرة 32 توك توك،وحجز 13 سيارة بدون تراخيص، وكذلك 17 دراجة نارية وحوالي 86 متنوع تم سحبهم، كما شدد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات المرورية ومصادرة جميع التكاتك التي تعمل داخل المدينة حتى يتم القضاء عليها نهائياً داخل جميع المدن بنطاق المحافظة.

وأشار شارو بيم، إلى أن هناك قراراً بمنع سير التكاتك في كافة مدن المحافظة ومصادرة أي منها في حال ضبطه داخل المدينة، وأضاف أن الهدف هو تسيير حركة المرور في المدن وقصر عمل التكاتك على القرى بعيداً عن الازدحام والتكدس المروري بالمدن.

ومن جانبه أوضح العقيد ممدوح الحصي، مدير إدارة المرور، أنه تم مصادرة 32 توك توك و17 دراجة نارية، وسحب 86 متنوع، كما تم حجز 13 سيارة بدون تراخيص ، وأشار إلى أن الحملات المرورية لن تتوقف لضبط حركة السير في جميع شوارع مدن المحافظة.

يرى البعض أن التكاتك مشروع جيد يسهل على المواطنين التنقل من مكان إلى آخر داخل المدينة أو القرية، أي التنقلات الغير طويلة المسافة، ولكن يأتي الجانب السيئ للتوك توك وهو عمل ازدحام وتكديس لحركة المرور في المدن، إلى جانب بعض عمليات الخطف والسرقة التي يرتكبها بعض سائقي التكاتك في المدينة، لذلك جاء قرار محافظ الدقهلية، بمصادرة جميع التكاتك التي يتم ضبطها داخل مدن المحافظة، وأشار أن الحملات مستمرة على جميع المدن داخل المحافظة.

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