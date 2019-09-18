الدحيح في القائمة النهائية لجائزة الرواد الشباب IBC… وفيرا بيتشلر تفوز بالجائزة

تم ترشيح أحمد الغندور مقدم برنامج “الدحيح” الذي يتم عرضه على منصة AJ+على اليوتيوب لجائزة IBC(جائزة رواد الأعمال الشباب) ، والذي تم الإعلان عنه يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، حيث جاء الدحيح في القائمة النهائية التي تضم سبعة مرشحين لجائزة رواد الأعمال الشباب 2019 من IBC.







الدحيح هو الأول من نوعه ويحصل على جائزة IBC

يتم تقديم جائزة رواد الأعمال الشباب لأولئك الذين “أحدثوا تأثيرًا حقيقيًا بشغفهم وطموحهم والتزامهم وتقديم مساهمة بارزة في صناعة الميديا، سواء كانت إبداعية أو تجارية أو تقنية، وقد أصبح أحمد الغندور (الدحيح) رمزًا من وسائل الإعلام والتعليم الجديدة في العالم العربي حيث تم عرض 160 حلقة من محتوى متنوع من برنامج الدحيح، حيث بدأ في عام 2014 عندما كان يوتيوب يصور مقاطع فيديو من 5 إلى 15 دقيقة على قناته الشخصية.







ثم بعد ذلك أصبح لدى أحمد الغندور أكثر من 3.3 مليون مشترك في برنامج AJ + الخاص به وأكثر من 250 مليون مشاهدة للمحتوى الذي يقدمه وهو الدحيح، وقال ديفيد ليفين نائب رئيس قسم برامج الأطفال في أوروبا وإفريقيا والمملكة المتحدة وإيرلندا في والت: “ما كنا نبحث عنه في القائمة المختصرة كان الأهم من ذلك، موهبة حقيقية، فرد بارز يصنع فرقًا حقيقيًا في الصناعة”، مضيفًا أن ديزني كانت تبحث أيضًا عن إرث دائم لجعل ريادة الشباب قائمة.

فيرا بيتشلر تفوز بجائزة رواد الأعمال الشباب IBC







وقد فازت فيرا بيتشلر بجائزة رواد الأعمال الشباب من IBC لهذا العام 2019، حيث أثبتت فيرا بيتشلر تفوقها في مهنة مدير كرة القدم الأولى في المحموعة الإعلامية ORF، حيث تعقد IBC( وهو معرض للإعلام والترفيه والتكنولوجيا) ، مؤتمراً كل عام للاحتفال بالتميز الإعلامي وتقديم حفل توزيع جوائز يهدف إلى التعرف على ألمع المواهب الناشئة، وقد تم عقد مؤتمر هذا العام في مركز RAI للمؤتمرات في أمستردام في الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل توزيع الجوائز في وقت لاحق.