“الداعم الأول لتامر حسني”.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل

تحرص الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، على الاحتفال بزوجها النجم تامر حسني، في كل المناسبات سواء نجاحه في أعماله التي يقدمها، أو المناسبات العائلية.

وشهد شهر أغسطس الجاري، عدة احتفالات قامت بها بسمة بوسيل، وبعضها كان مفاجأة لم يكن تامر يتوقعها، ففي بداية الشهر نظمت احتفالًا بنجاح فيلمه الجديد “مش أنا” الذي حقق إيرادات كبيرة داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى نجاح أغنية “صعبة” التي حققت نسبة مشاهدة عالية على موقع “يوتيوب”، وأيضًا احتفالها بعيد ميلاده قبل موعده بأيام.

وواصلت بسمة، احتفالاتها بتامر بمفاجأته أثناء حفله الأخير بالساحل الشمالي، عندما صعدت على خشبة المسرح وبجانبها كيك ضخم احتفالًا بعيد ميلاده للمرة الثانية.

وتعتبر بسمة بوسيل، هي الداعم الأول لزوجها تامر حسني، والتي يشهد لها كثيرًا بذلك، حيث لها دورًا هامًا في حياته، منذ زواجهما وحتى الآن، فوراء كل رجل عظيم امرأة.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن بسمة بوسيل: