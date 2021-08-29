“الداعم الأول لتامر حسني”.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل
تحرص الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، على الاحتفال بزوجها النجم تامر حسني، في كل المناسبات سواء نجاحه في أعماله التي يقدمها، أو المناسبات العائلية.
وشهد شهر أغسطس الجاري، عدة احتفالات قامت بها بسمة بوسيل، وبعضها كان مفاجأة لم يكن تامر يتوقعها، ففي بداية الشهر نظمت احتفالًا بنجاح فيلمه الجديد “مش أنا” الذي حقق إيرادات كبيرة داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى نجاح أغنية “صعبة” التي حققت نسبة مشاهدة عالية على موقع “يوتيوب”، وأيضًا احتفالها بعيد ميلاده قبل موعده بأيام.
وواصلت بسمة، احتفالاتها بتامر بمفاجأته أثناء حفله الأخير بالساحل الشمالي، عندما صعدت على خشبة المسرح وبجانبها كيك ضخم احتفالًا بعيد ميلاده للمرة الثانية.
وتعتبر بسمة بوسيل، هي الداعم الأول لزوجها تامر حسني، والتي يشهد لها كثيرًا بذلك، حيث لها دورًا هامًا في حياته، منذ زواجهما وحتى الآن، فوراء كل رجل عظيم امرأة.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن بسمة بوسيل:
- مطربة مغربية معتزلة ومصممة أزياء.
- ولدت في 10 مايو 1991، بمدينة القنيطرة بالمغرب.
- شاركت في الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” ووصلت إلى النهائي واحتلت المركز الثاني.
- كان أحد أحلامها هو عمل دويتو مع تامر حسني.
- تعرفت على تامر حسني، أثناء زيارته للمغرب، أثناء أحياء إحدى حفلاته.
- شاركت بالغناء مع تامر حسني، في دويتو “ما تسألنيش” وهي واحدة من ضمن أغنيات ألبوم “اللي جاي أحلى” الذي طرحه في صيف 2011.
- أقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج ألبوم لبسمة.
- بعد عام من طرح الألبوم، أعلن تامر زواجه منها.
- طلب تامر، بعد زواجه من بسمة عدم طرح الألبوم الذي سجلته بسمة، وكليب أغنية “ما تسألنيش” الذي يجمعهما.
- اعتزلت بسمة الغناء بعد زواجها من تامر.
- أنجبت بسمة من تامر ثلاثة أبناء: تاليا، وأمايا، وآدم.