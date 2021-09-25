الداخلية توزع حقائب على الأيتام في حي المحروسة

قامت قافلة تابعة إلى وزارة الداخلية، بزيارة حي المحروسة الذي يوجد في منطقة السلام، لتوزيع حقائب مدرسية مجانًا على عدد من طلاب المنطقة، كنوع من المساعدات مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2021\2022، وحرصت الداخلية على نشر البهجة بين الطلاب؛ حيث أن الحقائب المدرسية احتوت على صورة اللاعب الدولي المصري ونجم نادي ليفربول، محمد صلاح، الذي يحبه العديد من الأطفال ويتخذونه مثلا أعلى لهم.

توزيع حقائب على الأطفال الأيتام

كما حرصت القافلة على توزيع حقائب على الأطفال الأيتام والأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي المحروسة وأحياء أخرى في نطاق محافظة القاهرة، وتم زيارة الأطفال في دور الرعاية، ومنحهم الحقائب والتقاط صور معهم والتحدث معهم عن قيمة التفوق الدراسي، وحرص المشاركين في القافلة التي تهدف لزيادة روح التعاون بين المواطنين والشرطة، على ارتداء الأقنعة واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الأطفال وسكان المنطقة بالكامل من عدوى فيروس كورونا، وتشجعيهم بشكل غير مباشر على فعل ذلك لحماية أنفسهم.

موعد العام الدراسي الجديد

وبحسب خطة وزارة التربية والتعليم الزمنية، فمن المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2021\2022، في التاسع من أكتوبر المقبل، ويستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 93 يومًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للإعدادية والنقل في الخامس عشر من يناير المقبل، وتستمر 20 يومًا، لتنتهي بذلك في الثالث من فبراير، أما إجازة الفصل الدراسي الأول، فتبدأ في الخامس من فبراير وتنتهي 17 من الشهر ذاته.

موعد الفصل الدراسي الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في التاسع عشر من فبراير المقبل، ويستمر 97 يومًا، لينتهي بذلك في التاسع من يونيو المقبل، ولأن العام الدراسي الجديد سينطلق مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا التاجي، نبه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على الطلاب بجميع المراحل الدراسية، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من كوفيد -19، ومنها ارتداء الكمامة خلال التواجد في الفصول الدراسية وتنظيف اليدين بشكل مستمر باستخدام المطهرات، إضافة إلى عدم مشاركة الطعام مع الغير وتجنب إلقاء التحية باليدين أو عبر التقبيل.