وزارة الداخلية تُعلن عقوبة عدم تركيب المُلصق الإلكتروني

أعلنت وزارة الدخلية المصرية بأن آخر مهلة لتركيب المُلصق الإلكتروني هو يوم 31 ديسمبر 2020 وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور التابعين لها والمختصة بتركيب الملصق الإلكتروني على مستوي الجمهورية لتركيب الملصق فوراً.

وناشدت الوزارة مالكي المركبات بسرعة تركيب المُلصق الإلكتروني حتى لا يتعرضوا للعقوبة وطالب من المواطنين عدم الانتظار إلى موعد الفحص وتجديد الرخصة لتركيب الملصق وأعلنت الوزارة بأن عقوبة التخلف عن تركيب المُلصق الإلكتروني هى سحب رخصة السيارة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بانه تيسيراً على السادة المواطنين مالكي المركبات السارية طلب المُلصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالمرور المعروف باسم بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية على الرابط التالى https://moi.gov.eg/ .

كما أكدت وزارة الداخلية بأن تركيب المُلصق الإلكتروني يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تطبيق قواعد قانون المرور الجديد على جميع مستخدمي الطرق من خلال إدارة حركة المرور إلكترونيا بطريقة علمية الهدف منها رفع مستوى السلامة المرورية، كذلك تهدف إلى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بان آخر موعد لتركيب المُلصق الإلكتروني هو نهاية العام الحالي يوم 31 ديسمبر 2020 ومن يتخلف عن تركيب الملصق خلال هذه المهلة سوف يتم سحب ترخيص المركبة منه فوراً وسيتم تطبيق القانون عليه.