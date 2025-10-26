الداخلية تضبط 419 متهمًا و370 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية، لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة صورها.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات، أبرزها مكافحة الاتجار في المواد المخدرة وضبط الأسلحة النارية وتنفيذ الأحكام القضائية.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط عدد من القضايا المتنوعة تخص حيازة مواد يشتبه في كونها مخدرة، وأُحيلت جميع المضبوطات للمعمل الكيماوي بوزارة العدل للفحص والتأكد من طبيعتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ عشرات الآلاف من الأحكام القضائية المتنوعة، وضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا جنائية مختلفة.

وفي إطار المتابعة الميدانية لضبط قائدي المركبات المتعاطين للمواد المخدرة، تم فحص عدد من السائقين على الطرق السريعة، وتبين وجود حالات إيجابية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية بشكل دوري في جميع المحافظات، لضمان الحفاظ على استقرار الأمن العام ومواجهة جميع أشكال الجريمة.