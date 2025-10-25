أخبار مصر

الداخلية تضبط اكثر من 73 الف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

عمر أحمد

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن الحملات المرورية المكثفة التي شنتها الإدارات العامة للمرور على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن ضبط 73,321 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين على الطرق.

الداخلية تكثف اجراءتها لتفادي الحوادث الكارثية على الطرق السريعة

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما أشارت الداخلية إلى أنه تم فحص 1,472 سائقًا على الطرق السريعة، حيث تبين إيجابية 60 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المرورية حملاتها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت من ضبط 716 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما جرى فحص 115 سائقًا وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وأضاف البيان أنه تم القبض على 8 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها القوانين المرورية.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها استمرار تنفيذ الحملات المرورية اليومية لتحقيق الانضباط على جميع المحاور والطرق السريعة، والحد من الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

المصدر: بيان رسمي – وزارة الداخلية المصرية

عن الكاتب:
عمر أحمد

عمر أحمد، كاتب مصري يهتم بتقديم محتوى واقعي وتحليلي يعكس نبض الشارع المصري والعربي. أكتب عن القضايا اليومية، والاقتصاد، والمجتمع، وأركز على تبسيط الأخبار وتحويلها إلى مقالات واضحة وسهلة الفهم. أؤمن بأن الكلمة القوية قادرة على خلق وعي وتغيير. أسعى دائمًا إلى كتابة محتوى موثوق، جذاب، ومبني على حقائق تدعم فهم القارئ لما يدور حوله.


