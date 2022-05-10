الخميس القادم آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات

كتبت_شرين إحسان

أكد الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات, مشيرا الى انه قد تقدم حتى الآن حوالي 5 آلاف مواطن عبر التقديم الإلكتروني.

قال دكتور أيمن في تصريحات لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد انه لم يتحدد بعد تكلفة الحج حتى الآن و من المنتظر ان يتم تحديدها الخميس المقبل مع مراعاة الارتفاع في الأسعار العالمية و توفير كافة الخدمات للحجاج بأسعار مناسب.

و عن شروط التقدم أشار دكتور ايمن الى أهمية ان يكون المواطن مسجل في أي من الجمعيات الأهلية,و في ظل ظروف جائحة كورونا تم وضع عدة شروط أهمها ألايزيد السن عن 65سنة, كما تم استبعاد أصحاب الأمراض المستعصية من المتأخرة حالاتهم مثل مرضى الفشل الكلوي و الكبدي وأيضا استبعاد الحوامل, مع ضرورة الإلتزام بالتطعيمات الخاصة بكورونا.