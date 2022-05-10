الخميس القادم آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات

شيرين إحسان

كتبت_شرين إحسان

وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن موعد انتهاء موسم العمرة 2022 للزوار من الخارج

أكد الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات, مشيرا الى انه قد تقدم حتى الآن حوالي 5 آلاف مواطن عبر التقديم الإلكتروني.

قال دكتور أيمن في تصريحات لبرنامج صالة التحرير بقناة صدى البلد انه لم يتحدد بعد تكلفة الحج حتى الآن و من المنتظر ان يتم تحديدها الخميس المقبل مع  مراعاة الارتفاع في الأسعار العالمية و توفير  كافة الخدمات للحجاج بأسعار مناسب.

و عن شروط التقدم  أشار دكتور ايمن الى أهمية ان يكون المواطن مسجل في أي من الجمعيات الأهلية,و في ظل ظروف جائحة كورونا تم وضع عدة شروط أهمها ألايزيد السن عن 65سنة, كما تم استبعاد أصحاب الأمراض المستعصية من المتأخرة حالاتهم مثل مرضى الفشل الكلوي و الكبدي وأيضا استبعاد الحوامل, مع ضرورة الإلتزام بالتطعيمات الخاصة بكورونا.

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شيرين إحسان

صحفيةمصرية,عضو نقابةالصحفيين,بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة,قسم صحافة,ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس,عضو جمعية كتاب البيئة و التنمية,مهتمة بالشأن العام المصري و قضايا البيئة و التغيرات المناخية,عملت بالعديد من الصحف و المواقع المصرية.


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