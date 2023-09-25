أثناء تواجده بفرنسا|.. الخطيب يلبي دعوة ناصر الخليفي لحضور مباراة الكلاسيكو الفرنسي رغم مرضه

يخضع رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” إلى فحوصات طبية جديدة بفرنسا، وذلك بعد تعرضه لنوبة الدوار بأخر معسكر للفريق بدولة النمسا، والتي تسببت في سقوطه وتعرض على إثرها إلى جرح برأسه.

صورة تجمع بين الكابتن محمود الخطيب ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي _ المصدر: الأخبار المسائي

ويذكر أن الكابتن محمود الخطيب قد تم عرضه على العديد من أطباء المخ والأعصاب والأنف والاذن خلال الساعات الماضية للوقوف على أسباب تلك الحالة.

وعلى الرغم من تلك الحالة المرضية التي يمر بها الكابتن محمود الخطيب، لكنه لبى دعوة رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي “ناصر الخليفي”، والذي حرص على الاطمئنان على الخطيب أثناء تواجده بفرنسا، وأصر على دعوته لحضور مباراة باريس سان جيرمان أمام مارسيليا.

كما وجه الخطيب الشكر والتحية لناصر الخليفي، وتمنى له التوفيق والنجاح المستمر.