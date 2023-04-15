الخارجية المصرية تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة في السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، عن متابعتها بقلق شديد للتطورات الأخيرة في السودان، حيث تمت مواجهات بين الجيش الذي يتزعمه الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو الحليف السابق للجيش.

وجاء في بيان الخارجية أن جمهورية مصر العربية تدعو جميع الأطراف السودانية للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس لحماية حياة ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وتعزيز المصالح العليا للبلاد.

وفي نفس السياق، أفادت قوات الدعم السريع في بيان رسمي بأن قوة عسكرية كبيرة من الجيش اقتحمت مقرها في أرض المعسكرات بسوبا، وفرضت حصارًا عليها، وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة، وبدأ دوي إطلاق نار كثيف جنوب العاصمة السودانية الخرطوم صباح يوم السبت، وشهدت المنطقة تحرك دبابات الجيش السوداني نحو المدينة الرياضية، حيث تدور الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية، في حين أكد الجيش السوداني التصدي لهجوم قوات الدعم السريع على وحداته في منطقة المدينة الرياضية.

وفي شمال السودان، شهدت منطقة مروي اشتباكات قرب قاعدة عسكرية، وتم رصد انتشار قوات الجيش بكثافة قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، فيما أفاد شهود عيان بسماع دوي إطلاق نار كثيف قرب محيط القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.