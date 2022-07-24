الحكومة تُنهي الجدل بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها

ترددت خلال الفترة الماضية العديد من الأقاويل بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر تلك الأقاويل، التي أثارت جدل كبير بين المواطنين، ليخرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ويُعلن تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي كشفت بدورها حقيقة تلك الأقاويل، موضحة أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوجة، وإمكانية استخراج بطاقة تموينية جديدة لها، وهل يسمح لها بإضافة الأبناء على بطاقتها.

اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين

نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أخبار بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن تلك الأقاويل إشاعات كاذبة لا تمتلك أي صلة من الحقيقة، مؤكدًا بأنه لا يوجد صحة لاشتراط فصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها.

ونبهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن للمرأة المطلقة الحق في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، ويسمح لها باستخراج بطاقة تموينية جديدة، حيث تعد المطلقات من الفئات الأولي بالرعاية وأكثر الفئات احتياجًا واستحقاقًا للدعم التمويني، وأوضحت الوزارة بأن عملية الفصل تتم عبر التقديم بالوثيقة الرسمية التي تؤكد الطلاق، ويتم تقديمها إلى مكتب التموين بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة الزوج، ليقوم المكتب بالفصل على الفور وفصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، طبقًا لشهادة الحضانة من المحكمة، ويستمر الأب كما هو على بطاقته التموينية بدون حذفه.

كيفية استخراج بطاقة تموينية جديدة للمرأة المطلقة لأول مرة

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه يمكن للمرأة المطلقة استخراج البطاقة التموينية وإضافة الأبناء عليها، بدون اشتراط موافقة الأب، ويتم حذف الأم والأبناء من البطاقة القديم على الفور، بعد التوجه إلى أحد مكاتب التموين، ليتم إضافة الأبناء طبقًا لشهادة الحضانة من المحكمة، ويتم استخراج البطاقة التموينية للمطلقة بتقديم بطاقة الهوية الوطنية، فضلًا عن الوثيقة الرسمية التي تؤكد عملية الطلاق، بالإضافة إلى الوثيقة التي تؤكد حضانة الأبناء والتي تستخرج من المحكمة.

وتقوم المطلقة بمراجعة أحد مكاتب التموين الموجودة في معظم مدن الجمهورية، ليقوم المكتب بمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة ومراجعة طلب المطلقة، ويتم على الفور حذف اسمها واسم الأبناء من بطاقة الأب، ويستمر اسم الأب في البطاقة التموينية الخاصة به ولا يتم حذفه، ويقوم المكتب باعتماد النموذج وإرفاقه بمركز الخدمة، ليتم تعديله بعد ذلك على النظام، ويقوم مركز الخدمة بإجراء التعديلات الجديدة على النظام وعلى الدورات التموينية لبطاقة الأب، وبعد ذلك تتم مراجعة التعديلات الجديدة، ويتم إصدار بطاقة تموينية جديدة للمطلقة، وإضافة الأبناء ورقم سري لها، وإرسالها إلى مكتب التموين، لتتمكن المطلقة من استلامها بعد التوقيع.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على كافة وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي بالاهتمام بتحري الدقة والموضوعية في حالات نشر الأخبار، والتأكد من صحة الخبر قبل نشره، عبر التواصل مع الجهات المعنية، لعدم إثارة جدل كبيرة بدون داعي، وأنه يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات المختلفة، من خلال التواصل عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو التواصل عبر تطبيق المراسلة الشهير الواتس آب عبر الرقم 01155508688 أو الرقم 01155508851، ويتم التواصل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، كما يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]