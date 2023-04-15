الحكومة توضح حقيقة إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية المصرية

بعد الأنباء التي تم تداولها بخصوص اعتزام الحكومة المصرية إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم بياناً نفى من خلاله ما تم تداوله من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية.

التعليم حقاً أصيلاً للمصريين

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قد تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول حقيقة ما تم تداوله، لتنفي الأخيرة هذه البيانات جملة وتفصيلاً، حيث أكدت في بيانها أنه “لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقا، مشددة على أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم بكافة الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون”.

وأضافت وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي “أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة”.