الحكومة تضرب بقوة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف الخدمات عن 53 ألف مواطن

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إيقاف الخدمات لعدد 53 ألف مواطن فيما يتعلق بالسماد وبطاقات التموين.

وذلك وفقًا لإعلانه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش جولته في محافظة الفيوم اليوم.

وقد حذر الدكتور مدبولي من البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية ستتصدى بحزم لأي محاولات للبناء المخالف وغير القانوني على تلك الأراضي.

متابعة يوميه مع وزير التنمية المحلية والمحافظين

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتابع يوميًا مع وزير التنمية المحلية والمحافظين سير عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء قائلاً: “تحدثت بالفعل عن زيادة التعديات والبناء غير القانوني على الأراضي الزراعية، وخاصة في فترات اقتراب الانتخابات، حيث يعتقد بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتجاوز تلك المخالفات، لكننا نؤكد أنه لن يكون هناك تهاون في هذا الشأن.”