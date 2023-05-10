عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على إعفاء الذهب من الضرائب الجمركية للقادمين من الخارج لمدة 6 شهور

أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على موافقته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إعفاء القادمين من الخارج بواردات المعدن النفيس، بأشكال نصف مشغولة أو المعدل للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن نفيسة، وحتى لو كانت ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أو مكسورة، من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، ولكن يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة وذلك لمدة 6 شهور.

الحكومة تعفي الضرائب الجمركية على الذهب للقادمين من الخارج

وأوضح مجلس الوزراء، بأنه يتم العمل وفق هذا القرار الجديد، لمدة محددة، حيث يتم تطبيق القرار الجديد لمدة 6 شهور فقط، الأمر الذي يعطي الحكومة المدة الكافية لدراسة نجاح هذا القرار وتأثيره، ووفقًا لمشروع القرار الجديد، فلا يتم إعفاء ورادات أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو اللؤلؤ المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي أو المجوهرات وأجزائها من الضريبة الجمركية والرسوم.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الهدف وراء تطبيق هذا القرار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع، هو تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بعد ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، خلال الفترة الماضية بصورة جنونية، حيث تجاوز سعر المعدن الأصفر حاجز ال3000 جنيه، الأمر الذي صدم العديد من المواطنين وبشكل خاص فئة الشباب من المقبلين على الزواج، هذا ويساعد العمل بالمشروع الجديد على القضاء على محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، ومن المتوقع بأن تشهد محلات الصاغة المصرية، خلال الفترة المقبلة وبعد العمل وفقًا لهذا القرار الجديد، انخفاض ملحوظ وكبير في أسعار المعدن الأصفر واستقرار الأسواق لفترة طويلة.