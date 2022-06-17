قررت الحكومة المصرية إلغاء جميع القيود المفروضة على المصريين أو الأجانب بشأن السفر

برئاسة الدكتور “مصطفي مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والأزمة الصحية الوبائية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير “نادر سعد” إن المادة السابعة تضمنت إلغاء كافة القيود المفروضة على دخول المصريين إلى مصر، وذلك طبقا لقرار اللجنة التنفيذية رقم 1 للأوبئة لعام 2021، وذلك في إطار الحرص علي متابعة الحالة الصحية بالداخل والخارج.

مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر

ناقش الدكتور “خالد عبد الغفار” وزير التعليم العالي والبحوث القائم بأعمال وزير الصحة، عن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد على المستويين المحلي والعالمي، وكذلك المنصب التنفيذي للتطعيم ضد فيروس كورونا، وأوضح أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة من اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، كما تم توفير 4.5 مليون جرعة معززة، ويقدر المخزون الحالي من اللقاحات بـ 57.5 مليون جرعة لاستكمال توفير التطعيمات، ويعني المقصود برفع القيود يعني أن شرط الدخول إلى مصر لم يعد وجود شهادة تحصين رسمية مصدقة بجرعات كاملة من فيروس كورونا أو نتيجة اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

الإجراءات المتدرجة بشأن رفع القيود

يشار إلى أن إجراءات تخفيف القيود جاءت بشكل تدريجي للغاية، حيث ألغت هيئة مطار القاهرة في أبريل الماضي بيان الاستمارة أو بطاقات الاقتراع الخاصة بالرعاية الصحية العامة لجميع الوافدين الجدد إلى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتطهير الطائرات بعد كل رحلة وتسليم تطهير الحجر الصحي، والعودة إلى التنظيف والتطهير الروتيني وفقا لجداول التشغيل.

متي تم رفع الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا

تم رفع جميع قيود دخول الوافدين من الخارج جاء في إطار قرار الحكومة المصرية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا، عقب نجاح الدولة والجهات الصحية المختصة في مكافحة الفيروس، وكذلك ارتفاع معدلات التحصين والمناعة ضد الفيروس، وهو ما تسعى إليه كل الدول، حيث يقوم العالم حاليا برفع قيود السفر وتبسيط جميع الإجراءات للمسافرين.

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