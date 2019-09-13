الحكومة المصرية تنفي 11 شائعة انتشرت خلال الأسبوع الماضي ومنها تفشي مرض الكوليرا

انتشرت خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات في مختلف المجالات، فهناك شائعات عن تفشي مرض الكوليرا في بعض المحافظات، وشائعة زيادة الضرائب، وشائعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بعض المناطق دون غيرها، لذلك قامت الحكومة في تقريرها الدوري في رصد الشائعات، برصد 11 شائعة انتشرت خلال ال 10 أيام الماضية، وقامت أيضا بتوضيح حقائق تلك الشائعات.







حقائق الشائعات

قامت وزارة الصحة بنفي شائعة حرمان العاملين في القطاع الخاص من منظومة التأمين الصحي الجديد، وأكدت على عدم صحة هذا الأمر، وأكدت على أن خدمات التأمين الصحي متاحة لجميع الفئات دون تمييز.

نفت وزارة التربية والتعليم شائعة توقف الوزارة عن بناء مدارس حكومية جديدة بسبب وجود أزمة مالية بها، وأكدت على أن الوزارة من المقرر أن تقوم بافتتاح 11 مدرسة حكومية دولية، و 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و 5 مدارس مصرية يابانية.

نفت وزارة الصحة شائعة تفشي مرض الكوليرا في بعض المحافظات، مؤكدة على عدم صحة هذا الأمر، وأنه يتم فحص جميع القادمين من بلاد موبوءة.

نفت وزارة المالية شائعة فرض ضرائب على الأجور والخدمات، نتيجة لتعديلات قانون ضريبة الدمغة، وأكدت على أن أي ضرائب جديدة يتم تشريعها من مجلوس النواب، وقانون ضريبة الدمغة أو التعديلات الجديدة لا تؤدي لفرض ضرائب على الأجور والخدمات.

نفت وزارة الزراعة شائعة تراجع الصادرات الزراعية، وأكدت على وجود ضفرة حقيقة في الصادرات الزراعية.

نفت وزارة الصحة شائعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مناطق معينة دون غيرها، وأكدت الوزارة على أن هذا غير صحيح، ويتم تطبيقه كمرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد، وبعدها سيتم تطبيقه في كافة المحافظات.

نفت وزارة النقل شائعة تطبيق مشروع المونوريل بتكلفة عالية أعلى من مثيلاتها، وأوضحت أن تكلفة هذا المشروع هي 2.695 مليار يورو، وهي تكلفة مناسبة وأقل من مثيلاتها في دول العالم.

نفت وزارة التربية والتعليم شائعة إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس، وأكدت على أن عطلة يوم السبت سارية مثل الأعوام السابقة.

نفت وزارة التجارة والصناعة شائعة إستيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ، وأكدت على أن جميع الأدوات المدرسية المستوردة آمنة على الأطفال.

نفت وزارة الزراعة شائعة تفشي مرض الحمى القلاعية في المواشي وإنتقالها للإنسان، وأكدت على أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بين المواشي، وأن هذا المرض لا يصيب الإنسان.

نفت وزارة المالية شائعة تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات داخل البورصة، وأوضحت أن هذا صحيح، وأن البرنامج يسير وفق المخطط.







ونؤكد على تحري الدقة عند نقل الشائعات والأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تلك الشائعات غرضها إثارة البلبلة بين الناس.