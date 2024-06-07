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الحكومة المصرية تطلق حملة لتصحيح أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد

Abdelrahman Ellithy

في إطار سعيها لضمان استفادة جميع الأجانب المقيمين في مصر من الخدمات الحكومية المقدمة، أعلنت الحكومة المصرية عن حملة شاملة لتصحيح أوضاع المقيمين الأجانب، وتهدف هذه الحملة إلى توجيه المقيمين إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم وتجديد إقاماتهم، والحصول على بطاقات الإقامة الذكية.

هذا وقد قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة الحملة حتى 30 يونيو 2024، ليتمكن جميع الأجانب من الاستفادة من هذه الفرصة، حيث سيتم إيقاف التعامل مع الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بعد انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر 2024، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

تشدد الحكومة على أهمية التزام جميع المقيمين الأجانب بهذه التعليمات لضمان استمرار تمتعهم بكافة الخدمات الحكومية.


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عن الكاتب:
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Abdelrahman Ellithy

كاتب ومدون مصري ومؤسس موقع نجوم مصرية، من مواليد ١٩٨٦، عملي الأساسي طبيب أخصائي أشعة تشخيصية وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب القصر العيني - جامعة القاهرة، وماجستير الأشعة التشخيصية من جامعة عين شمس، أكبر هواياتي السفر، وركوب الخيل، وبكل تأكيد تطوير المواقع والترجمة.


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