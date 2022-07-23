الحق جهز ورقك ويلا.. هنا موعد تقديم الكلية الحربية 2022 والشروط والأوراق المطلوبة بالتفصيل

أوضحت وزارة الدفاع المصرية أنه تم تحديد موعد تقديم الكلية الحربية 2022، حيث أعلنت الوزارة بعض التعليمات البسيطة التي يجب الاطلاع عليها للتقديم في الكليات العسكرية، ومعرفة الأوراق التي يجب تقديمها عند التسجيل، وقالت الوزارة أنه يجب على المتقدمين تنفيذ بعض التعليمات لكي يتم تسجيلهم في الكلية، ويرغب العديد من الأشخاص التسجيل في الكليات الحربية، حيث تشمل العديد من الكليات أشهرها الكلية البحرية والجوية والحربية والفني، حيث تعد الكليات العسكرية من الكليات التي تقدم العديد من المميزات للطلاب الذين يرغبون في الحصول على مكان لهم داخل الكلية.

موعد تقديم الكلية الحربية 2022

ينبغي على المتقدم أن ينفذ كل التعليمات لكي يستطيع التسجيل ومعرفة موعد تقديم الكلية الحربية 2022 وهي كالآتي:

يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني المشهور باسم وزارة الدفاع المصرية.

سجل حساب جديد.

اضغط على كلمة “مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية”.

سوف يظهر لك الموقع رابط قم بالضغط عليه.

سوف يتم فتح الرابط الإلكتروني عند تشغيله أثناء الأيام القليلة القادمة.

اضغط على كلمة “تسجيل الثانوية العامة”.

ثم اضغط على كلمة “طلب إلتحاق إلكتروني”.

اكتب كل البيانات المطلوبة منك في الاستمارة.

ثم اضغط على كلمة “حفظ نهائي للبيانات”.

يجب مراجعة البيانات الشخصية التي تم كتابتها على الرابط الإلكتروني.

اضغط على كلمة “طباعة”.

ويجب أن تحضر الورقة التي تم طباعتها حين معرفة موعد تقديم الكلية الحربية 2022.

شروط التسجيل في الكلية الحربية 2022

وضعت وزارة الدفاع المصرية بعض الشروط المطلوبة لكي يتم التسجيل ومتابعة موعد تقديم الكلية الحربية 2022 وهو كالآتي: