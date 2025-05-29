“الحقيني يا مامي.. الكلب هيعضنا”.. القصة الكاملة لاتهام الفنانة زينة لطفل باستخدام كلب شرس للهجوم على طفليها وترويعهم.. ما العقوبة المنتظرة؟

الحقيني يا مامي.. الكلب هيعضنا، بهذه الكلمات أرسل أحد نجلي الفنانة المصرية زينة رسالة استغاثة لوالدته، لطلب إنقاذه من كلب شرس هاجمه هو وأخيه أصناء نشوب خلاف حاد بينه وبين أحد الأطفال في ملعب كرة خماسي بكمبوند شهير في الجيزة.

تفاصيل حادث الاعتداء على نجلي زينة

أثارت واقعة هجوم كلب على طفلي الفنانة المصرية زينة داخل كمبوند شهير بمحافظة الجيزة، حالة من الجدلع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توصل الأمر إلى تحرير محاضر رسمية داخل قسم الشرطة تبادل فيها الطرفان – زينة وأحد أعضاء مجلس النواب – الاتهامات قبل أن ينفي الأخير حيازته كلبًا من الأساس.

بداية القصة

نشب خلاف حاد داخل ملعب كرة خماسي في كمبوند شهير بمحافظة الجيزة، بين عدد من الأطفال كان من بينهم طفلي الفنانة زينة، ليتطور الأمر إلى قيام أحدهم بإطلاق كلب شرس للهجوم على الطفلين القاصرين، مما دفعها إلى تحرير محضر بقسم الشرطة.

الفنانة زينة تروي الواقعة، خلال تحريرها محضرا بقسم الشرطة، قائلة: «طفلاي عز الدين وزين الدين كانا يلعبان داخل ملعب كرة خماسي في الكمبوند، وحضر طفل يُدعى آدم يحمل كلبًا شرسًا، وطلب منهما الخروج من الملعب، وعندما رفضا، أطلق الكلب عليهما، وعند محاولتهما الهروب مذعورين خشية التعرض للعقر، إلا أنهما سقطا أرضًا، ما أسفر عن إصابة زين الدين بسحجات في الكتف، وعز الدين بخدوش في القدم.

وتؤكد الفنانة زينة أنها ذهبت في بادئ الأمر إلى منزل أسرة الطفل لمعاتبتهم لكنها فوجئت بالرفض.

رد أسرة الطفل آدم المتهم باصطحاب كلب شرس

تفاجأت الفنانة زينة بحسب روايتها، وهي في قسم الشرطة، بدخول والد الطفل – عضو مجلس النواب- يحرر محضرًا ضدها ليتهمها بمحاولة دهس نجله ومطاردته بسيارتها داخل الكمبوند بعد الخلاف.

وتشير زينة إلى أن عضو مجلس النواب اتهمها بالتسبب في إصابة نجله بكدمات في الكتف نتيجة الحادث.

وذكر النائب، أن زينة تصرفت بهذه الطريقة بعدما اعتدى طفلاها على نجله، مؤكدًا على أنه لا يملك كلبا من الأساس.

وفي تصريحات تلفزيونية، كشفت زينة عن مكالمة تلقتها من أحد طفليها وهو يصرخ: «الحقيني يا مامي.. الكلب هيعضنا»، مشيرة إلى أن أحد الطفلين اضطر إلى القفز من فوق سور حديدي أثناء محاولته الهرب، فأُصيب بجرح عميق في ذراعه، بينما تعرض الآخر لخدوش في ساقه، ليضطرا اللجوء إلى مكتب الأمن للاختباء من الكلب، وكانا في حالة صدمة نفسية شديدة.

تشير زينة في روايتها إلى أن الكلب لم يكن مكممًا أو مرخصًا، رغم وجوده في بيئة مخصصة للأطفال، وهو ما اعتبرته استهتارًا بالأمن والسلامة العامة.

وأكدت أنها ذهبت لبيت الطفل لمعاتبة والدته، لكنها فوجئت بالشتائم، واضطرت للمغادرة فورًا، مضيفة: «ما كنتش عايزة غير أقولها ما تخرجيش الكلب مع الولد تاني، حفاظًا على أرواح أطفالنا».

وتضيف: خلال تواجدي في القسم، فوجئت بوصول 3 رجال قدّموا أنفسهم كنواب من عائلة الطفل، وأفاد أحدهم بأنهم من يضعون القوانين، لترد عليه: «القانون بيتطبق على الكل، ومفيش حد فوقه»، مؤكدة على أنها رفضت التنازل عن المحضر، وطالبت باعتذار علني من الطفل المعتدي لطفليها، وهو ما حدث بالفعل، قائلة: “قال لابني: أنا آسف يا زين، فشكرته وقلت له: «أنت ولد محترم».

واختتمت حديثها مناشدة رئيس الجمهورية، قائلة: «أنا بطالب بسيادة القانون، ولازم يكون في رقابة على اللي معاه كلاب، خصوصًا الكبيرة، لأنها ممكن تتحول في لحظة لأداة تهديد لأطفال أبرياء»، مشيرة إلى أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا بالغًا لدى طفليها، لدرجة أنهما لم يتمكنا من الذهاب إلى المدرسة لأداء امتحانات نهاية العام، بسبب الخوف والصدمة، مضيفة: «من يومها مش قادرين يناموا».

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وعقوبة تعدي حيوان على شخص

بحسب القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فإن عقوبة تعدى حيوان خطر على شخص تصل للحبس والغرامة، وفى حالة وجود سبق أصرار وترصد تصل للسجن والغرامة.

ونصت المادة 17، من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت فى فقرتها الثانية: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة فى فقرتها الثالثة: تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.