الحقيقة والخيال … بعد أيام قليلة من توقع خبيرة أبراج انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز “حدث بالفعل” | شاهد بالفيديو

تحدثت خبيرة أبراج في أحد البرامج اللبنانية في بداية العام الحالي 2024، عن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وخرج العوضي وكذبها وخرجت ياسمين وعلقت أيضًا على هذا الحديث والتوقع.

العوضي وياسمين وخبيرة الأبراج- تعديل بواسطة نجوم مصرية

وقال أحمد العوضي: كذب المنجمون ولو صدقوا وأنا لا أنشغل بهذه الأمور أنا شخص مؤمن بربنا فقط.

وكتبت ياسمين عبد العزيز : “يا ساتر يا رب بلاش أنت يا ليلى”، ولكن بطريقة ساخرة.

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ولكن بالفعل تم الانفصال بين ياسمين وأحمد العوضي اليوم رسمياً ونشرت ياسمين عبد صفحاتها كما نشر أحمد العوضي أيضًا عبر السوشيال ميديا.