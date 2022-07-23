الحقيقة الكاملة لصورة نيرة أشرف مع ممثل شاب أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تواجدت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، التي لقت مصرعها على يد محمد عادل زميلها بالكلية، وفي المرة الحالية حالة الجدل التي تواجدت كانت بسبب انتشار صورة لها مع ممثل شاب يسمى محمد شبانة.

وكانت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي صور جمعت نيرة أشرف بالممثل الشاب محمد شبانة، وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن علاقة محمد شبانة بنيرة أشرف، ولكن في الوقت ذاته كان محمد شبانة قد اختفى من على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن محمد شبانة هو ممثل شاب قدم العديد من الأعمال الفنية، في الساحة الفنية أبرزها مسلسل شارع عبد العزيز 2 في عام 2014، ومسلسل لؤلؤ في عام 2020 في دور ميخا.

تفاصيل واقعة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

والجدير بالذكر أن أسرة محمد عادل ناقشت مع المحامي فريد الديب حول الدوافع النفسية التي جعلت محمد عادل يرتكب هذا الفعل، وفي جانب آخر حصل المحامي أحمد حمد محامي آخر للمتهم أنه تمكن من الوصول إلى إيميل المتهم المتواجد على هاتف المتهم، والذي اختفى في يوم الحادث، ووجد عليه رسائل تهديد ووعيد من نيره أشرف وأسرتها قبل الحادث إلى المتهم محمد عادل، وهو الأمر الذي سيرفقه المحامي بتفاصيل الواقعة.