الحزن يخيم على قرية الطود بالبحيرة لغرق طالبين طب بمطروح

خيمت حالة من الحزن الكبير على أهالي قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة عقب تلقيها نبأ غرق كل من محمد مصطفى جاد وعبد الله علي أبو عاصي وهم طالبين بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، حيث لقيا الطالبان مصرعهما بشاطئ كليوباترا بمحافظة مرسى مطروح أثناء قضاء أجازة الصيف في شواطئ مطروح، والتي تعتبر الوجهة الأبرز لأبناء محافظة البحيرة لقضاء وقت الصيف فيها.

أهالي قرية الطود ينتظرون وصول الجثامين

ويترقب أهالي قرية الطود وصول جثمان الطالب عبد الله أبو عاصي الذي نجحت قوات الإنقاذ من انتشال جثته، تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة بعد قرار النيابة العامة بدفن الجثمان، لكن لم يتم العثور إلى الآن على جثمان الطالب محمد جاد، والتي تواصل قوات الإنقاذ جهودها المستمرة منذ صباح اليوم في البحث عنه.

رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بتكثيف جهود البحث والدعاء للفقيدين

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجمهورية وبمحافظة البحيرة على وجه الخصوص بضرورة تكثيف جهود البحث عن الفقيد محمد جاد ٢٢ عاما في مياه البحر الكبير، وطالبوا بزيادة عدد الغطاسين.

كما سادت حالة من الحزن الشديد على الفقيدين عمت مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي القرية والمحافظة، وطالب أصحاب وأحباب الفقيدين بالدراسة والجيران بالدعاء لهما والترحم عليهما فهما في تعداد الشهداء.

من جانبه أكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمطروح بأنه جاري البحث على قدم وساق عن جثمان محمد جاد.