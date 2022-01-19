الحرارة ستصل إلى 4-.. الارصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام القادمة وموعد انتهاء الموجة الباردة

تشهد مصر خلال تلك الفترة موجة من الطقس البارد الذي يصل إلى حد الصقيع في عدد من المناطق، لتمر على مصر موجة هي الأسوء والأشد برودة على الاطلاق، وكانت هيئة الارصاد الجوية قد حذرت المواطنين من حالة الطقس مساء غد الخميس وصباح الجمعة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة في بعض مناطق القاهرة وكذلك سانت كاترين قد تصل الى 4 درجات تحت الصفر.

حالة الطقس الايام القادمة

وقد أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بداية من الاسبوع الجاري شهدت درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية انخفاض ملحوظ، حيث تنخفض عن المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، وذلك نظرا لأن البلاد تتأثر بكتل هوائية باردة أو شديدة البرودة قادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

موعد انتهاء الموجة الباردة

وأضافت غانم أنه من المتوقع أن تستمر تلك الموجة الباردة حتى منتصف الأسبوع القادم، وبعدها سيبدأ الطقس في التحسن بشكل تدريجي.

حالة الطقس

كما أعلنت هيئة الارصاد تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة على مدار 6 أيام القادمة بداية من اليوم، حيث سيكون هناك شبورة مائية كثيفة يومي الخميس والجمعة أحيانا من الساعة 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.