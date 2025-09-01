اعرف حقك.. كيف يضمن قانون العمل الجديد تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ تبدأ خطوة مهمة نحو حماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المعيشي حيث أصبح الحد الأدنى للأجور حقًا ثابتًا لا يمكن المساس به، كما يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا من خلال إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق القواعد المنظمة للأجور، كما أن هذه القانون يمثل طمأنة حقيقية لكل عامل بأن جهده لن ينتقص وأن راتبه سيكون في إطار يحفظ كرامته ويؤمن مستقبله.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أصدر المشرع المصري قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والذي بدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر الجاري ليؤكد التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى توفير حياة كريمة للعاملين ومواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة مع التأكيد على وجود آليات متابعة دقيقة تضمن التطبيق الفعلي وعدم الإخلال بحقوق العمال.

على ذلك فإن القانون الجديد منح المجلس القومي للأجور دورًا محوريًا وفقًا لما ورد في المادة (102) في تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى كافة القطاعات، كما يراعى عند وضع هذه القواعد تلبية احتياجات العمال وأسرهم بالتزامن مع التغيرات المستمرة في تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تحفيز معدلات الإنتاج وضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

العلاوة الدورية السنوية

منح قانون العمل الجديد للمجلس القومي للأجور صلاحيات واسعة تتعلق بتنظيم الأجور والمزايا المالية للعاملين حيث منح له وضع ضوابط العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر في القانون بما يضمن استمرار تحسين أوضاع العاملين ماديًا بصورة دورية تراعي التضخم وتغير تكاليف المعيشة.

كما ألزم القانون المجلس بالنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال في الحالات الاستثنائية التي تتسم بظروف اقتصادية طارئة قد تعيق قدرتهم على الالتزام الكامل وذلك من خلال دراسة دقيقة تراعي مصلحة كل من العامل وصاحب العمل.

كذلك فقد أكدت المادة (104) من القانون على التزام جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور دون استثناء بما يشمل الالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور المعتمد وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف أو ذريعة ويعني ذلك أن القطاع الخاص أصبح ملزمًا قانونًا بتطبيق هذه القرارات دون تأخير أو تعديل.