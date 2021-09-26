الجمهور يهاجم ياسمينا العلواني بعد تراجعها عن قرار ارتداء الحجاب: عملتي كده عشان التريند

بواسطة أسامة مقلد

بعد أقل من 24 ساعة على نشر صورتها وهي محجبة، أعلنت المطربة الصاعدة ياسمينا العلواني، تراجعها عن قرار ارتداء الحجاب في مفاجأة صادمة لمحبيها.

ياسمينا العلواني

ونشرت ياسمينا، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة قالت فيها: “الآوان لسه مجاش.. ولما ربنا يريد أكيد هيحصل”، مؤكدة أن الصورة لم تكن أول مرة تنشرها بل نشرتها كثيرًا من قبل لأنها تتفاءل بها.

وهاجمها متابعيها بشدة عبر موقع “تويتر” بعد نشرها التغريدة الأخيرة التي توضح فيها أنها لم ترتدي الحجاب بعد، ليتهمها جمهورها بخداعهم، وجاءت التعليقات كالتالي: “بطلي تحوير مالوش لازمة والضحك على العقول.. انتي عملتي كده عشان التريند”، و”ربنا في غنى عنك وعن حجابك.. يعني لم كنتي تعبانة شوفي عملتي ايه ورجعتي تاني للغلط سبحان الله”، و”بتضحكي علينا ولا على نفسك”، و”انتي عملتي كده عشان تبقى تريند يا كدابه”.

كانت ياسمينا العلواني، قد نشرت صورتها بالحجاب أول أمس الجمعة، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب”، وشجعها محبيها بشكل كبير على هذه الخطوة قبل أن تعلن تراجعها.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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