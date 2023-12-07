الجمهور يفتح النار على محمد رمضان بسبب فيديو جديد: إيه يا معلم يا بتاع روح حارب!

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو جديد روج من خلاله لأغنيته الجديدة التي من المقرر أن يقدمها في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

الفنان محمد رمضان في لقطات من الفيديو - مصدر الصورة: حساب محمد رمضان على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وعلق رمضان، على الفيديو الذي نشره منذ ساعات قليلة، قائلًا: “احفظوا أغنية (أكوابا) علشان بإذن الله هنغنيها مع بعض في افتتاح كاس أمم إفريقيا الشهر القادم في كوت ديفوار.. ثقة في الله نجاح”.

وظهر رمضان، في الفيديو عاريًا من الأعلى، وهو يرقص برفقة مجموعة من الأفارقة مما عرضه للانتقادات اللاذعة من قبل متابعيه، الذين جاءت تعليقاتهم كالآتي: “للي بيشوف محمد رمضان يحسب انه ماعنده حق ملابس يستر حاله مادري وش ذا الذوق الخايس عند بعض الناس شخص بشخصيه محمد رمضان يضهر بهذا الشكل خسارة في الشهرة”، و”ناس في دنيا وناس في دنيا تانية حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انصر اخوتناا في فلسطين”، و”كله تمثيل ولا احترام لدماء شهداء واهل غزه”، و”ايه يا معلم يا بتاع روح حارب فين جيش بلدك انت كده فارق معاك القضيه والحرب اسكت بقي وبطل تمثيل في الحقيقه”، و”ارقص و استمتع و اخواتنا بموتو”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، فيلم “ع الزيرو” الذي عرض في موسم الصيف الماضي.

“ع الزيرو” بطولة: محمد رمضان، ونيللي كريم، وخالد الصاوي، وجومانا مراد، ومنذر مهران، وشريف دسوقي، من تأليف: مدحت العدل، وإنتاج: العدل جروب (جمال العدل)، وإخراج: محمد العدل.