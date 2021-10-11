الجمعة المقبلة.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كشفت محافظة الجيزة للمواطنين، عن حاجتها لغلق المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة، على خلفية حاجتها لتنفيذ مشروع مياه الخزان الأرضي، والذي ستحتاج خلاله للربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان، في إطار ما تقوم المحافظة بتنفيذه بالفترة الحالية من مشروعات قومية متعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وستقوم شركة المياه في المنطقة بقطع الخدمة عن المواطنين ب5 مناطق بالمحافظة لحين الانتهاء من أعمال المشروع.

قطع المياه 8 ساعات عن هذه المناطق

وفي بيان رسمي قامت المحافظة بنشره اليوم للمواطنين، كشفت المحافظة عن إجراء قطع المياه يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، بداية من الساعة العاشرة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا ولمدة 8 ساعات، وقالت الشركة أن المناطق التي ستتأثر بهذا الإجراء تشمل “ناهيا وأوسيم وشنباري وصفط اللبن وبرطس”، بينما ستكون الخدمة ضعيفة بمناطق “الجلاتمة والمناشي البلد وبهرمس وذات الكوم”.

وفي سياق متصل، كشف محافظ الجيزة، اللواء “أحمد راشد”، عن توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية الانتهاء من أعمال الصيانة والمشروع خلال الفترة المحددة، بحيث يجب على القائمين الالتزام بالمواعيد المعلنة لإعادة تشغيل الخدمة وتوصيل المياه للمناطق المذكورة مرة أخرى، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مخصصة محملة بمياه صالحة للشرب، وتوفيرها بالمناطق التي ستنقطع عنها الخدمة خلال الفترة المعلنة، ويمكن للمواطنين الحصول على خدماتها وحاجتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة بكل سهولة من خلال الاتصال على الرقم 125، كما أهابت المحافظة بمديري المستشفيات وأصحاب المخابز ومقدمي الخدمات للمواطنين بتلك المناطق، بضرورة الحرص على توفير حاجتهم من المياه خلال الفترة المعلنة وحتى تعود الخدمة للعمل من جديد، جاء هذا في ظل حرص الجهات المسؤولة على أعمال التطوير بمختلف خدمات المرافق بالدولة.