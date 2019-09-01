الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مواصفات المركبات المسموح لها بالسير على شبكة الطرق فى مصر

أصدرت وزارة النقل القرار الوزاري رقم 440 لسنة 2019 الخاص بتحديد مواصفات المركبات المسموح لها بالسير على شبكة الطرق فى جمهورية مصر العربية، وقد أوضح القرار الوزاري الذى اعتمده الفريق كامل الوزيري الحمولات المسموح بها على شبكة الطرق وكذلك أبعاد المركبات من حيث الطول والعرض والارتفاع، وأقصى حمولة للمركبة، وتحديد الحمولات الزائدة.

وقد نص القرار الوزاري على تحديد أقصى حمولة للمركبة 7 أطنان للمحور الأمام المفرد للإطار المركبة، و13 طن للمحور الخلفي مزدوج الإطارات أو مفرد الإطار ولكنه يكافئ إطارين فى المواصفات الفنية.

كما تصل أقصى حمولة إلى 20 طن فى حالة المحورين الترادفيين الخلفيين، بجانب زيادة 4 أطنان للمحور المعلق المفرد، و 6 أطنان للمحور المعلق المزدوج، ويتم استثناء السيارات أو المعدات ذات التصميم الخاص مثل سيارات المطافئ والسلم الهيدروليكي.

كما حدد القرار الوزاري أبعاد المركبات التى يسمح لها بالسير على شبكة الطرق حيث قرر بأن يكون أبعاد المركبة المفردة لا يزيد عن 12 متر طول كحد اقصي، و2.6 متر عرض، و4 متر ارتفاع، أما المركبة المكونة من رأس جرار ونصف مقطورة فإن أبعادها لا تزيد عن 17 متر طول، و2.6 عرض، و4 متر ارتفاع.

كما حدد القرار أبعاد المركبة المكونة من قاطرة ومقطورة بأن لا تزيد عن 20 متر طول كحد أقصى، و2.6 متر عرض، و4 متر ارتفاع، مع تحديد حمولة زائدة 30% كحد أقصى، وننشر صورة من قرار وزارة النقل المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 193 الصادر بتاريخ أول سبتمبر 2019 ميلادية.