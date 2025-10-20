بعد أيام قليلة .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وكيفية ضبط الساعة

ينتظر جميع المواطنين في مصر تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وإنتهاء فترة التوقيت الصيفي لهذا العام، حيث يبحث الكثير في الوقت الحالي عن موعد تطبيق نظام التوقيت الجديد وفقًا للقانون رقم 24 لعام 2023 بالتفصيل لتغيير الساعة حلال الأيام القليلة المقبلة، تابعوا معنا المزيد من التفاصيل وكيفية ضبط الساعة على التوقيت الجديد.

تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة

أعلنت الحكومة المصري عن قرب تطبيق التوقيت الشتوي 2025 هذا العام حيث تم العودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقفها قليلًا في عام 2020 وفي وقت جائحة كورونا للحد من إنتشار الفيروس، واستمر العمل بالنظام مرة أخرى حتى وقتنا الحالي بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر، متى سيتم تطبيق النظام الشتوي هذا العام؟ من المعلن أن يتم تطبيق التوقيت في منتصف الليل من يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن يكون أول يوم لتطبيق التوقيت الشتوي هو يوم الجمعة 31 اكتوبر 2025.

كيف سيتم ضبط الساعة

ومع قدوم موعد تطبيق النظام الشتوي في تمام الساعة 12 من منتصف الليل من يوم الخميس 30 أكتوبر سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة على أن تكون الساعة 11 مساءًا، ويستمر التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر أي حتى أخر يوم خميس من شهر إبريل 2026.