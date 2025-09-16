التوقيت الشتوي في مصر 2025: متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟

يترقب ملايين المواطنين موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025 مع اقتراب نهاية فصل الصيف، خاصة مع حلول شهر سبتمبر وارتفاع عمليات البحث حول تاريخ تأخير الساعة والعودة إلى التوقيت العادي.

موعد انتهاء فصل الصيف 2025

بحسب الحسابات الفلكية، ينتهي فصل الصيف رسميًا يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، ليبدأ بعده فصل الخريف الذي يستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة. ويحل فصل الشتاء رسميا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ليستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

وفقًا لقانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتتحول من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساء، وبهذا يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2025 رسميا اعتبارا من الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

أعادت الحكومة المصرية العمل بالتوقيت الصيفي عام 2023 بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وخلال عام 2025، بدأ التوقيت الصيفي في الجمعة 25 أبريل 2025 بتقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر 2025 في الموعد المحدد.

كيفية ضبط الساعة بعد العودة إلى التوقيت الشتوي

لتجنب أي ارتباك، يفضل ضبط الساعة يدويا أو تفعيل التحديث التلقائي على الهواتف:

هواتف الأندرويد: افتح الإعدادات. اختر إعدادات إضافية (Additional setting). انتقل إلى التاريخ والوقت (Date & Time). فعّل الضبط التلقائي ثم أعد تشغيل الهاتف.

هواتف الآيفون (iPhone): افتح الإعدادات. اختر عام. اضغط التاريخ والوقت. فعّل خيار التعيين تلقائيًا ليتم تحديث الوقت تلقائيا.



مع قرب موعد التوقيت الشتوي في مصر 2025، يستعد المواطنون لتأخير الساعة ساعة كاملة يوم 30 أكتوبر والانتقال رسميا إلى التوقيت الجديد، معرفة هذه المواعيد يساعد على ترتيب المواعيد اليومية وتفادي أي ارتباك في العمل أو الدراسة، بينما يضمن ضبط الوقت التلقائي على الهواتف والأجهزة الذكية انتقالا سهلا إلى التوقيت الشتوي دون عناء.