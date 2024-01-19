التورتة هي السبب… خبيرة طاقة المكان مها العطار تكشف مفاجأة عن سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بعد تصدر خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي الترند في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قامت الدكتورة مها العطار، خبيرة طاقة المكان، بنشر صور للفنانة يا سمين عبد العزيز وزوجها السابق أحمد العوضي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال احتفالهما بإحدى مناسبات عيد الميلاد مع تورتة تحمل صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز.

احمد العوضي وياسمين عبد العزيز- المصدر "انستجرام"

ومن جانبها فقد قامت مها العطار بالتعليق على تلك الصورة قائلة: “السحر الأسود سبب طلاق ياسمين واحمد، تعددت الأسباب والانفصال واحد، مش شرط حد يعملك سحر، ممكن انت تعمل سحر اسود لنفسك.”

وأضافت مها العطار: “نعم إهانة صورتك وتدنيسها سحر اسود، حرق صورتك وتشويهها سحر اسود، قطع صورك والكتابة عليها سحر اسود، وضع صورتك على الثلاجة والباب سحر اسود، هذا سبب أول لطلاق ياسمين واحمد وضع صورته علي التورتة وتقطيعها والتهامها.”

وتابعت كلامها قائلة: “أما السبب الثاني هو سحر الوسوسة وهو ما قامت بفعله مدام ليلى بعد أن قالت انهما سوف ينفصلان، وقد تم الاستماع لها وقد وصل الكلام إلى أذن ياسمين وأحمد وبدأ عقل الزوجين في التفكير في تلك الكلمات، وهذه وسوسة سحر، أما السبب الثالث هو دخول شخص ثالث من عنصر التنين، عنصر نسائي عمل خيانة بينهما، ابحث عن المرآة الزينة ستعرفها بسهولة لأنها مشهورة، النصيحة لا تفكر في الأشياء السيئة لأن عقلك مغناطيس عملاق يجذب كل ما تفكر فيه… وتفعيل الشر اسهل من الخير، النصيحة الأخرى لا تهين صورتك ابدا ابدا لأنها تحمل بصمتك في الطاقة.”

من جانب آخر لا يزال الكثير من محبي الزوجين يحاول حل اللغز والسبب في طلاق ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي، ذلك الانفصال الذي حدث بصورة مفاجئة وصادمة والذي جاء من دون أي مقدمات، وعقب احتفال أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته ياسمين بساعات قليلة.

وقد تكهن العديد بالأسباب التي تسببت في الانفصال، وخرج أحد الضيوف في برنامج تلفزيوني، ليقول إن هناك “فنانة شهيرة” هي التي تسببت في انفصال العوضي عن ياسمين عبد العزيز، وهذا التصريح قد فهمه الكثير على أنه إشارة إلى خيانة العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز، وهو ما قامت ياسمين بنفيه عن طريق منشور على حسابها على موقع انستجرام.

حيث نشرت ياسمين عبد العزيز من خلال حسابها الرسمي على موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو انستجرام قائلة: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات زواج”، نافية بهذا المنشور عن طليقها ما قيل في حقه، لكنها أيضا تركت الجميع حائرا حول السبب الحقيقي للطلاق، بعدما تابعت قائلة: “انفصالنا شيء قدري… مش بايدينا”.