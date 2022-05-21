“التنظيم والإدارة” يعلن عن وظائف للأطباء البيطريين في محافظة الشرقية.. وهذه هي الأوراق المطلوبة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود وظائف خالية بمديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، موضحًا أن جميع الوظائف المتوفرة ستكون عن طريق التعاقد، ولكن يجب أن ينتبه المتقدم للأوراق المطلوبة والشروط الواجب توافرها؛ حيث أنه لن يتم قبول أحد دون التأكد من وجود الأوراق والشروط، مشيرًا إلى أن من ضمن الشروط، الحصول على بكالوريوس طب بيطرى.

وظائف البيطريين في محافظة الشرقية

وأوضح المركزي للتنظيم والإدارة، أن الوظيفة المتاحة حاليًا، هي مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، مؤكدًا أن التقديم على الوظيفة متاح حتى 16 يونيو القادم، ويمكن التقديم عن طريق الذهاب إلى المديرية التي توجد في “شارع المحافظة- قسم ثاني الزقازيق”، وتقع بجانب ديوان عام المحافظة.

الأوراق المطلوبة لوظائف البيطريين

عمل طلب للتقدم إلى الوظيفة باسم محافظ الشرقية.

بيان بالسيرة الذاتية.

مستندات تحتوي على التاريخ الوظيفي، ويجب إضافة الإنجازات بها.

8 صورة شخصية.

تقديم ما يثبت العمل في وظيفة مماثلة لمدة عام، أو وظائف أخرى ولكن يجب أن لا تقل مدة العمل بها عن 17 عام.

فحص الماشية بالشرقية للكشف عن السل البقري

وأكد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الشرقية، اللواء إبراهيم متولي، أن المديرية قامت بفحص 2600 رأس ماشية خلال شهر إبريل الماضي للكشف عن مرض السل، كما تم فحص 2946 رأس ماشية أخرى، ضد مرض البروسيلا، موضحًا أن كل ذلك يهدف لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، مما يعود بالنفع على المواطنين، حيث أن الماشية كلما كانت بصحة جيدة وتحصل على الرعاية المطلوبة، ستكون هناك إمكانية لطرح كمية كبيرة من اللحوم في الأسواق مع توفيرها بسعر مناسب للجميع، بجانب أنها ستكون خالية من الأمراض، وبالتالي لن تكون سببًا في إصابة أحد بالأمراض.