صرح وكيل وزارة التموين بالإسكندرية محمد سعد عن تفاصيل إضافة 100 جنيه لمدة 6 شهور، وذلك ل 9.1 مليون بطاقة تموينية من ضمن حملة الحماية الاجتماعية التي أطلقت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف نتعرف معًا على تفاصيل حول “التموين” تكشف مفاجأة بشأن الزيادة المقررة لـ9.1 مليون بطاقة دعم..100 جنيه من خلال هذا

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قيمة الدعم للفرد بالبطاقات التموينية

أكد محمد سعد وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عبد الكريم في برنامج التاسعة مساءً على قناة الأولى المصرية، حيث قال:

● لا يوجد رفع لقيمة الفرد بالبطاقات التموينية على حسب عدد الأفراد بها.

● كما أضاف أيضًا أن قيمة دعم الفرد داخل البطاقة قد يصل ل50 جنيهًا، و150 رغيف.

● أوضح أيضًا أن هذه الزيادة لا تُمنح لجميع البطاقات التموينية، والتى تصل قيمتها إلى 27 مليون بطاقة ل64 مليون مواطن، كما يقدر 72 مليون رغيف يوميًا لتك البطاقات التموينية.

الأسر المستحقة لزيادة التموين

أوضح سعد أن قد تم تحديد 9,1 مليون أسرة تستحق زيادة التموين، وذلك من قبل لجنة وزارة التضامن، ووزارة المالية تحت إشراف الهيئة العامة الرقابة الإدارية، ثم يتم اختيارها بناءً على معايير، وقواعد محددة، كما أوضح الآتي:

● إذا كان الفرد يحصل على معاش التضامن الاجتماعي، أو تكافل وكرامة، أو أنه موظف حكومي، ومرتبه يقل عن 2700 جنيه، قد يتم اختيارهم من أجل الحصول على الزيادة التموينية، والتى تصل قيمتها إلى 100 جنيه فقط، لكنها قد تصل إلى 200، أو 300 جنيه، وذلك على حسب عدد الأفراد داخل البطاقة التموينية.

تنفيذ الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين أول سبتمبر

كما صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بما يلى:

● أن الزيادة التموينية الاستثنائية على بطاقات التموين تبدأ من أول شهر سبتمبر، حيث أشار أن 36 مليون مواطن مستفيد من إجمالي 64 مليون مواطن مستفيد، وذلك بناءً على قرارات لجنة العدالة الاجتماعية الفئات الأكثر احتياج.

● أضاف أيضًا من خلال مداخلة تليفونية ببرنامج على مسئوليتى الذى يقدمه المذيع أحمد موسى أن الإنتاج الحربي يصدر القائمة البيضاء في بداية شهر سبتمبر من عام 2022 بزيادة الدعم المخصص التى تصل قيمته إلى 100 جنيه على بطاقة التموين للأسرة الواحدة.