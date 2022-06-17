التموين| تقديم تظلمات أًصحاب الرواتب المرتفعة ومالكي السيارات من موديل 2018 والتحديث حتى آخر الشهر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في بذل قُصَارَى جهودها، بهدف ترشيح كل المسجلين في منظومة الدعم المصرية، حيث تهدف الوزارة إلى توصيل الدعم للمستحقين فقط، وإخراج كل من لم تنطبق عليه الشروط الجديدة التي وضعها المتخصصين، وفي إطار ذلك قد قامت الوزارة بالاستغناء عن أصحاب البطاقات التي يزيد مرتباتهم عن 9600 جنيه مصري بشرط أن يكون صاحب أسرة، وأيضا كل صاحب بطاقة يمتلك سيارة حديثة بداية من موديل 2018 وحتى الآن، وقد تم إنذارهم سلفًا في أوراق صرف الخبز، وقد أتاحت الوزارة إمكانية تقديم تظلمات أصحاب الرواتب المرتفعة ومالكي السيارات للنظر فيما يخص الأحقية في صرف سلع التموين عبر البطاقات التموينية.

فتح باب التظلمات في التموين لأصحاب الرواتب المرتفعة ومالكي السيارات

لضمان تحقيق العدالة قامت الوزارة بفتح باب التظلمات حتى يتمكن كل معترض من تقديم تظلم، وسوف يخضع ذلك التظلم إلى البحث والتدقيق مرة أخرى للوقوف على حقيقة الأمر والبت فيه، هل يستحق دعم التموين أم أنه غير مستحق وعليه ترمه إلى مواطن آخر أكثر استحقاق.

قررت الوزارة فتح باب التقديم بسبب ارتفاع أعداد البطاقات الموقوفة، وما زالت الفرصة متاحة أمامهم لتسجيل اعتراضاتهم، على أم يتم تسليم التظلم في مكتب التموين التابع لك في النطاق الجغرافي المحدد، وسوف يقوم مدير مديرية التموين بتجميعها ثم إرسالها إلى ديوان عام الوزارة، وتحديدا إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات، ويعد هذا القرار ساري من تاريخ صدورهم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري.

وقد تحدث الدكتور على مصيلحى سابقا عن حذف كل الغير مستحقين وقد وصل عددهم إلى نصف مليون مواطن، بينما ما زالت منظومة الخبز متاحة لجميع المواطنين في مصر، بواقع 5 أرغفة خبز يوميا سعر الرغيف المدعم 5 قروش، وسعر تكلفته على الدولة 75 قرش.

إضافة رقم الهاتف على البطاقة التموينية

هذا وما زالت خدمة إضافة رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية متاحة حتى الآن حتى 30 من يونيو ليتمكن الأفراد من أصحاب البطاقات التموينية من إضافة رقم الهاتف على البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر إلكترونيا، بشرط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية بواحدة من شركات الاتصالات المصرية.