التموين تعلن عن أسعار حلاوة المولد داخل معارضها بتخفيضات تصل إلى 25%

مع اقتراب حلول ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار حلاوة المولد والتي يبدأ ضخها للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والمنافذ، بتخفيضات تصل إلى 25% في سعر الكيلو، مع توافر أوزان متعددة للعبوات.

أسعار حلاوة المولد النبوي

تهدف وزارة التموين من طرح حلاوة المولد بأسعار مخفضة إلى توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي متناول الجميع، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق الأخرى.

وجاءت أسعار حلاوة المولد في مجمعات التموين والتي تبدأ من وزن 1 كيلوجرام وصولا إلى وزن 5 كيلوجرامات، كالتالي:

علبة حلوى سادة وزن 1 كيلو جرام بسعر 85 جنيها.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلو جرام بسعر 100 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلو جرام بسعر 200 جنيه.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

أماكن بيع حلاوة المولد بسعر مخفض

وتوفر وزارة التموين حلاوة المولد بأسعار مخفضة من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى، و معارضها المنتشرة على مستوى القاهرة والجيزة، فضلا عن عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين بمختلف المحافظات.