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التموين المصرية: استمرار صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيه

نــورا حـسـن

أعلن “أحمد كمال” المتحدث الرسمي لوزارة التموين المصرية، عن بدء عملية صرف استعاضات السلع من مخازن شركتي الجملة التابعة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقد استهدفت هذه العملية الكثير من منافذ التموين المتنوعة التي يُقدر عددها بحوالي 40 ألف منفذ، سواء كانت بدالًا تموينيًا أو منافذ جمعيات أو مجمعات استهلاكية.

مقر وزارة التموين المصرية - مصدر الصورة: موقع معلومات مباشر

مقر وزارة التموين المصرية - مصدر الصورة: موقع معلومات مباشر

6 كليو سكر لكل فرد يحمل بطاقة 

أشار “أحمد كمال” في بيان صادر اليوم الأربعاء 27 من ديسمبر 2023، أن هذه السلع تشمل مجموعة متنوعة تصل إلى 30 صنفًا، منها السكر والدقيق والزيت والشاي والمكرونة، هذا بجانب العديد من السلع الأخرى الضرورية التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم اليومية.

كما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة التموين المصرية أن سعر كيلو السكر عند صرفه على البطاقات سيكون 12.60 جنيهًا، في حين يبلغ سعر زجاجة الزيت بحجم 800 جرام 30 جنيهًا، أيضًا أكد أن لكل مواطن يحمل بطاقة الدعم الحق في الحصول على كمية تصل إلى 6 كيلو سكر مُدعم و 4 زجاجات زيت بحد أقصى.

صرف كمية إضافية

إضافة إلى ذلك، سيتم صرف كمية من السكر الحر بواقع 2 كيلو لكل بطاقة تموين وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وسيتم صرف كيلو واحد فقط للبطاقات التي تشتمل على 3 أفراد أو أقل.

في سياق آخر، أشار “أحمد كمال” أن وزير التموين “الدكتور علي المصيلحي” قد أكد على ضرورة المتابعة اليومية لعملية صرف السلع واستعاضاتها عبر المنافذ المخصصة، وذلك لضمان وصولها بشكل فعال إلى المواطنين ووصول الدعم للمستحقين.

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عن الكاتب:
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نــورا حـسـن

نورا حسن.
ليسانس آداب، قسم علم الاجتماع، جامعة القاهرة، 2019.
حصلت على دورة تدريبية كباحثة اجتماعية في مجال رعاية الأحداث والمجال الطبي.
لدي خبرة في الكتابة الصحفية بكافة أنواعها وأمتلك كارنية بصفة محرر من مجلة الآداب بجامعة القاهرة.
أعمل في مجال التداول الإلكتروني، وكاتبة ومحررة صحفية في موقع نجوم مصرية.
هوايتي الرسم ولدي شغف كبير للقراءة والكتابة، قلبي ينبض بحب للمغامرة والاستكشاف، استخدم قلمي وفرشتي لخلق عالم ساحر من الخيال خارج إطار الواقع الملموس.

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