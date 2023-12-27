التموين المصرية: استمرار صرف السكر الحر على البطاقات بسعر 27 جنيه

أعلن “أحمد كمال” المتحدث الرسمي لوزارة التموين المصرية، عن بدء عملية صرف استعاضات السلع من مخازن شركتي الجملة التابعة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقد استهدفت هذه العملية الكثير من منافذ التموين المتنوعة التي يُقدر عددها بحوالي 40 ألف منفذ، سواء كانت بدالًا تموينيًا أو منافذ جمعيات أو مجمعات استهلاكية.

مقر وزارة التموين المصرية - مصدر الصورة: موقع معلومات مباشر

6 كليو سكر لكل فرد يحمل بطاقة

أشار “أحمد كمال” في بيان صادر اليوم الأربعاء 27 من ديسمبر 2023، أن هذه السلع تشمل مجموعة متنوعة تصل إلى 30 صنفًا، منها السكر والدقيق والزيت والشاي والمكرونة، هذا بجانب العديد من السلع الأخرى الضرورية التي يحتاج إليها المواطنون في حياتهم اليومية.

كما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة التموين المصرية أن سعر كيلو السكر عند صرفه على البطاقات سيكون 12.60 جنيهًا، في حين يبلغ سعر زجاجة الزيت بحجم 800 جرام 30 جنيهًا، أيضًا أكد أن لكل مواطن يحمل بطاقة الدعم الحق في الحصول على كمية تصل إلى 6 كيلو سكر مُدعم و 4 زجاجات زيت بحد أقصى.

صرف كمية إضافية

إضافة إلى ذلك، سيتم صرف كمية من السكر الحر بواقع 2 كيلو لكل بطاقة تموين وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وسيتم صرف كيلو واحد فقط للبطاقات التي تشتمل على 3 أفراد أو أقل.

في سياق آخر، أشار “أحمد كمال” أن وزير التموين “الدكتور علي المصيلحي” قد أكد على ضرورة المتابعة اليومية لعملية صرف السلع واستعاضاتها عبر المنافذ المخصصة، وذلك لضمان وصولها بشكل فعال إلى المواطنين ووصول الدعم للمستحقين.