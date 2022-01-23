التقرير اليومي لوزارة الصحة المصرية بشأن عدد إصابات الكورونا حتى يوم 22/1/2022

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية التقرير اليومي بخصوص أعداد الإصابات Coronavirus المستجد Covid-19 وكذلك الشفاء والوفيات في مصر وذلك ليوم 22/1/2022 وتم الإعلان عن ذلك بواسطة مركز الاستعلامات و المنصات الإلكترونية للوزارة والمتحدث الرسمي والقنوات الحكومية ومنصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الصحة المصرية أرتفاع أعداد الشفاء من Coronavirus (Covid-19) ليصبح الإجمالي (342762) الذي تم خروجهم من المستشفيات وأماكن العزل، وكذلك ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا Covid-19 بواقع (1569) إصابة جديدة ليصبح الإجمالي (408495)، أما عن حالات الوَفِيَّات المسجلة رسمياُ نتيجة لفيروس كورونا فقد ارتفع بواقع (41) حالة وفاة ليصبح العدد الإجمالي (22330).

الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية هي الأعداد الرسمية فقط والمسجلة في وزارة الصحة المصرية سواء الإصابات أو حالات الوفاة، وذلك لجميع أشكال فيروس كورونا Covid-19 وجميع المتمحورات منه.

وقد اتاحت وزارة الصحة المصرية عدة قنوات أتصال للاستفسار بخصوص المستجدات أو لطلب المساعدة بخصوص فيرس كورونا واهمها الخط الساخن لوزارة الصحة 155 الذي تم إمداده بالمعلومات للمساعدة اللازمة.