التقرير اليومي لوزارة الصحة المصرية بشأن عدد إصابات الكورونا في مصر

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية التقرير اليومي بخصوص أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد Covid-19 وكذلك الشفاء والوفيات في مصر وذلك ليوم 21/1/2022 وتم الإعلان عن ذلك بواسطة مركز الاستعلامات و المنصات الإلكترونية للوزارة والمتحدث الرسمي والقنوات الحكومية والإذاعة.

أعلنت وزارة الصحة المصرية أرتفاع أعداد الشفاء من فيروس كورونا Covid-19 ليصبح الإجمالي (9341059)، وكذلك ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا Covid-19 بواقع (1533) إصابة جديدة ليصبح الإجمالي (406926)، أما عن حالات الوَفِيَّات المسجلة رسمياُ نتيجة لفيروس كورونا فقد ارتفع بواقع 29 حالة وفاة ليصبح العدد الإجمالي (22289).

الأعداد المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية هي الأعداد الرسمية فقط والمسجلة في وزارة الصحة المصرية سواء الإصابات أو حالات الوفاة، وذلك لجميع أشكال فيروس كورونا Covid-19 وجميع المتمحورات منه.