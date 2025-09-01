لا تفوت الفرصة.. التقديم لكلية الشرطة مستمر حتى هذا الموعد

أعلنت وزارة الداخلية عن استمرار فتح باب التقديم للالتحاق بكلية الشرطة مما يساعد الطلاب الراغبين في الانضمام إلى الكلية فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المتقدمين من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، بالإضافة إلى خريجي الجامعات الراغبين بالالتحاق بهذا الصرح العريق الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الضباط المؤهلين علميًا وبدنيًا وفكريًا لخدمة الوطن وحماية المواطنين.

أكدت وزارة الداخلية استمرار فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة حتى يوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025 من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لمنح الطلاب المتقدمين فرصة كافية لإتمام إجراءات التسجيل الإلكترونية بكل سهولة ومرونة بما يتماشى مع التوجه نحو التحول الرقمي وخدمة المواطنين.

من الجدير بالذكر أن هذا القرار يعكس حرص وزارة الداخلية على توفير جميع الطرق التي تيسر على الطلاب وأولياء أمورهم خلال عملية التقديم وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية والأمنية داخل الكلية، كما شددت الوزارة على أن أكاديمية الشرطة ستواصل جهودها لاختيار المتقدمين المميزين وفقًا لمعايير دقيقة تشمل اللياقة البدنية والكفاءة العلمية والقدرات الشخصية لضمان تخرج ضباط قادرين على أداء رسالتهم الوطنية بكفاءة ومسؤولية عالية.

شروط القبول بكلية الشرطة

تتضمن شروط القبول بالكلية النقاط التالية: