التقديم في أكاديمية الشرطة http www moiegypt gov eg والتخصصات المطلوبة وإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة

من المنتظر فتح باب التقديم في أكاديمية الشرطة يوليو القادم، وذلك من خلال التوجه إلى بوابة 5 كلية الشرطة بالتجمع الأول؛ إذ يبدأ سحب الملفات يوم 7 يوليو، وعلى أن يكون التقديم في دفعة الضباط المتخصصين خلال الشهر الجاري أو شهر أغسطس، وبالنسبة للتخصصات فلم يتم تحديدها حتى الآن، ومن خلال مقالنا يمكنك التعرف على شروط التقديم للشرطة والتخصصات المطلوبة وأوراق ومستندات تقديم كلية الشرطة، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن قبول دفعة استثنائية جديدة بأكاديمية الشرطة من الحاصلين على بكالوريوس الطب البشري ذكور، على أن يكون مستوفيا لشروط القبول، وقد أعلنت كلية الشرطة عن قبول أول دفعة من الضباط المتخصصين وحملة الماجستير كدفعة استثنائية في مارس الماضي، على أن تكون الدراسة لمدة سنة واحدة، بعدها يتخرج حامل الماجستير بدرجة لا تتجاوز نقيب، أما حامل الدكتوراة فلا يتجاوز رائد، وذلك لأول مرة في تاريخ الشرطة المصرية، بعد أن أقر مجلس النواب قانون يسمح لحاملى الدرجات العلمية بالقبول في أكاديمة الشرطة.

موعد وخطوات التقديم في أكاديمية الشرطة

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في أكاديمية الشرطة لدفعة يوليو القادم، وعلى أن تكون الإجراءات على النحو التالي:

تقدم طلبات الالتحاق بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والدخول عبر بواية (5)، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا تجهيز الأوراق اللازمة لسحب الملف مع دفع الرسوم للحصول على طلب التحاق، تقوم بعدها بملء بيانات طلب الالتحاق وتسليمه مع الأوراق للحصول على كارت التردد المدون به مواعيد الاختبارات والرقم السري الذي يمكنك من خلاله الدخول إلى موقع أكاديمية الشرطة. سوف تعلن النتائج ومواعيد الاختبارات على موقع وزارة الداخلية.

تنويه : التقديم يكون من خلال التوجه إلى الأكاديمية “بوابة 5” وليس من خلال الموقع الألكتروني لها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة

بطاقة الرقم القومي

شهادة الميلاد

شهادة التخرج المؤقتة أو الأصل، أو إفادة من الكلية بالنجاح والتخصص والتقدير.

4 صور شخصية خلفية بيضاء 4×6.

دفع قيمة رسوم سحب الملف وهي 100 جنيهًا.

شروط التقديم في أكاديمية الشرطة:

شروط الالتحاق بكلية الشرطة نوجزها لكم على النحو التالي، كما نقدم لكم بيان وزارة الداخلية المنشور بخصوص شروط التقديم في كلية الشرطة.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

أن يكون المتقدم حسن السمعة وسيرته طيبة ولم يسبق فصله من جهة حكومية ولم يحكم عليه في عقوبة جنائية.

استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية من حيث الطول والنظر، فلا يقل طوله عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا يقل النظر عن النصف، ويصرح الكشف بالنظارة .

تدريبات كلية الشرطة

يجب عليك القيام بتدريبات كلية الشرطة، وذلك قبل خوض اختبارات كلية الشرطة، لذا يمكنك الإنضمام لإحدى الدروات التأهيلية المقاومة بنوادي كليات الشرطة أو الحربية، أو ممارسة رياضة في نادي قريب لك، كرياضة السباحة أو الجري أو كرة القدم.

إذ يجب أن تكون مهيئًا لتدريبات كلية الشرطة قبل التقديم، فسيتم اختبارك لذا يجب أن تمتلك المهارات التالية:

الاختبارات المهارية

القفز: سيتم اختبارك بالقفز من أعلى على مسافة تصل إلى 7 متر في حمام سباحة، فيما يسمى “قفزة الثقة”.

الجري: سيتم من خلال اختبارات كلية الشرطة اختبارك في الجري لمسافة تصل إلى 20 متر، والمرور من أسفل موانع والقفز على موانع، وحمل كرة ثقيلة أثناء الجري.

اختبارات كلية الشرطة

يرغب الكثير من الراغبين في التقدم لكلية الشرطة، الاستعداد لاختبارات كلية الشرطة، لذا نقدم لك من خلال مقالنا الاختبارات التي قد تخضع لها عند التقديم في كلية الشرطة.

رقم المسلسل الاختبار طبيعة الاختبار 1 اختبار القدرات اختبار تحريري يقيس الثقافة العامة لدى الطالب، وليس للطالب حق الإعادة. 2 اختبار المقاس والقوام لقياس الطول والوزن والتأكد من تناسبهما، ويمكن إعادة هذا الاختبار مرة واحدة. 3 الكشف الطبي والنفسي تقوم لجنة طبية مختصة بفحص المتقدم لكلية الشرطة، ويحق للمتقدّم الإعادة مرة واحدة.

كما يُجرى الاختبار النفسي بتطبيق عدد من المقاييس النفسة على الطالب، وفي حالة الرسوب لا يحق للطالب خوض الاختبار مرة أخرى. 4 الاختبار الرياضي وفيه يتم اختبار الطالب للقيام بعدد من التمارين الرياضية، ويحق للطالب إعادة الاختبار مرة واحدة. 5 كشف السمات اختبار السمات هو اختبار يهدف إلى قياس القدرات العقلية للطالب، وكذلك سماته الشخصية وميوله المهنية. 6 الكشف الطبي المتقدم يخضع الطالب للكشف الطبي مرة أخرى. 7 كشف الهيئة هو اختبار يخضع له الطالب يشترط له مظهر معين، ويفضل أن تكون مستعد جيدًا للاختبار الذي لا تتجاوز مدته 10 دقائق للطالب الواحد.

اختبارات كلية الشرطة للبنات

تجرى نفس اختبارات كليةالشرطة للبنات كما هو مذكور في الجدول السابق، مع بعض الاختلاف في اختباري المقاس والقوام، إذ يجب أن يكون الطول 160 سنتيمتر، أما الوزن فيجب أن يكون أقل من 90 كيلو جرام.

بالنسبة للإختبار الرياضي للبنات، فهو عبارة عن تمارين عقلة واختبارات بطن ومرونة، بالإضافة إلى تمرينات وثب وجري.

كشف الهيئة أكاديمية الشرطة

التخصصات المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة بالنسبة لدفعة الضباط المتخصصين

التخصصات المطلوبة لدفعة الضباط المتخصصين تختلف من عام إلى آخر، ولكن يمكنك مراجعة التخصصات التي كانت مطلوبة لدفعة الضباط المتخصصين الماضية:

وبمجرد أن يقوم المتقدم بطلب ملف التقديم في أكاديمية الشرطة، سوف يتسلم كتيب يتضمن الكثير من المعلومات والإرشادات وكل ما يرغب المتقدم في معرفته عن الالتحاق بأكاديمية الشرطة، والخطوات اللازمة بداية من طلب التقديم وحتى الاختبارات ووصولا إلى النتائج.

مدة ومميزات الدراسة في أكاديمية الشرطة للضباط المتخصصين:

يقوم الطالب بالدراسة في أكاديمية الشرطة لمدة تسعة شهور، ثم يتخرج حامل الماجستير حاصلا على رتبة نقيب، أما حامل الدكتوراه فيحمل رتبة رائد، كذلك يحصل جميع خريجي أكاديمية الشرطة على رعاية كاملة من وزارة الداخلية والعديد من الحوافز المادية.

كيف أقدم في كلية الشرطة

وتحتاج في أول يوم لكي تقوم بسحب ملف الالتحاق بأكاديمية الشرطة أن يكون معك مجموعة من المستندات والأوراق الهامة حددتها وزارة الداخلية على النحو التالي:

كما نود التنبيه عن وجود بعض الأشخاص مرضى النفوس ممن يحاولوا استغلال المواقف والقيام بعمليات نصب، على كل من يرغب في التقديم للالتحاق بأكاديمية الشرطة الذهاب إلى الأكاديمية وسحب الملف من هناك وإتمام الإجراءات كما هو موضح بالمقال، وعدم اللجوء إلى أي شص يحاول الإقناع بأنه يستطيع تمرير بعض الإجراءات.

ونؤكد على جميع الراغبين في التقدم إلى كلية الشرطة ضرورة فتح موقع التقديم من جهاز كمبيوتر، وعدم فتحه من الموبايل، كما يجب التأكد من استخدام متصفح انترنت اكسبلورر، وعدم استخدام أي متصفح آخر.

خطوات معرفة نتائج اختبارات في كلية الشرطة

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية. كتابة البيانات المطلوبة، ولكن يجب التأكد من استخدام الانترنت اكسبلورر لضمان سير عملية التسجيل بنجاح. متابعة التسجيل حتى الوصول إلى اختيار يوم آداء اختبار القدرات. يظهر لك الرقم السري ورقم اللجنة، ويجب عليك الاحتفاظ بهما لاستخدامهما فيما بعد عند التعامل مع الموقع.

اتباع الخطوات كما هو موضح بالصور:

تساؤلات حول التقديم في أكاديمية الشرطة

وقد تساءل العديد ممن يرغبون في التقديم عن الحالة الاجتماعية للمتقدم، وماذا إن كان المتقدم متزوج أو أعزب، وقد ورد الرد أنه لا مانع من تقدم المتزوجين بالنسبة للجنسين، ولكن فيما يتعلق بالإناث فلا يجوز أن تكون حامل سواء في فترة التقديمات أو في فترة الدراسة.

وكذلك بخصوص ما ورد إلينا من تساؤلات تخص القيد العائلي، نفيدكم بأن الأوراق المطلوبة للقيد العائلي هي:

قيد الوالد. قيد الجد من ناحية الأب. قيد الجد من ناحية الأم.

الأوراق المطلوبة لقيد الوالد:

صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو شهادة ميلاد كمبيوتر له في حالة وفاته.

صورة من بطاقة الرقم القومي للوالده أو شهادة ميلاد كمبيوتر لها في حالة الوفاة.

صور لشهادات ميلاد كمبيوتر لأخوة المتقدم.

صورة من قسيمة الزواج إذا كان الأب متزوج بأخرى.

صورة من وثيقة الطلاق إن كانت الوالدة مطلقة.

صورة لشهادة وفاة أي فرد من أفراد الأسرة في حالة وفاة أحدهم.

كلية الشرطة للبنات 2019

لا يمكن للفتيات الالتحاق بكلية الشرطة من حملة الثانوية العامة، وإنما تقبل كلية الشرطة البنات في دفعة الضباط المتخصصين، أي الحاصلين على البكالوريوس من التخصصات التي ذكرناها سالفا، ولكن بالنسبة لدفعة الضباط المتخصصين الاستثنائية 2019، لا يُقبل إلا ذكور فقط.

وبالنسبة للفتيات المحجبات، وردت الكثير من التساؤلات حول الفتاة المحجبة، هل يتم قبولها، هل تذهب للاختبار مرتدية للحجاب، نعم من الممكن أن تكون الفتاة محجبة وتذهب للاختبار مرتدية للحجاب، ولكن شرط أن يكون الحجاب خفيفا بمعنى أن تكون الطرحة خفيفة والبندانة خفيفة أيضا.

الاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة

يمكن للطلبة والطالبات الذين قاموا بالتقديم في أكاديمية الشرطة معرفة نتائج الاختبارات ألكترونيا ومواعيدها من خلال هذا الرابط.

أسئلة شائعة تخص التقديم في أكاديمية الشرطة