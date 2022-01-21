التفاصيل الكاملة لحريق مساكن شيراتون

اندلع حريق هائل مساء أمس الخميس، في إحدى الشقق بمساكن شيراتون في حي النزهة، بمصر الجديدة، وأسفر الحريق عن إصابة اثنين من السكان، تم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج هناك.

وأكد اللواء انتصار منصور، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن الحريق سببه تسريب غاز أدى لانفجار ماسورة الغاز داخل الشقة.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا بسماع دوي انفجار وحدوث حريق داخل إحدى الشقق السكنية بشيراتون، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة حدوث انفجار وتسريب غاز داخل الشقة المذكورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإنقاذ سكان العقار بالكامل دون واقع أي خسائر في الأرواح، ونقل المصابين إلى المستشفى.

وأمرت نيابة النزهة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق تسريب غاز أدى لانفجار ماسورة الغاز مما أسفر عن إصابة اثنين من السكان وتحطم جدران 3 شقق سكنية نتيجة الانفجار، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق وإنقاذ السكان.