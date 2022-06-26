التعليم بمحافظة البحر الأحمر: لم تتلقى غرفة العمليات شكاوي بخصوص امتحان اللغة العربية

أدى اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو 2022، طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، امتحان اللغة العربية، واختلفت أراء الطلاب نحو الامتحان فالبعض منهم أكد سهولة امتحان اللغة العربية، بينما عدد أكبر من الطلاب اشتكى من صعوبة الامتحان في النحو والنصوص، كما قال طلاب آخرين بأن الامتحان عامةً يفوق مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب أسئلة الامتحان كانت طويلة وتتطلب وقت أكبر وجاء النحو والنصوص غير مباشرتين.

2836 طالب وطالبة في 13 لجنة امتحانية بمحافظة البحر الأحمر

والجدير بالذكر أن لجنة الامتحانات نظمت دخول الطلبة بممر عبر بوابات إلكترونية قبل دخولهم اليوم لتأدية امتحان مادة اللغة العربية ، وقد توافد الطلاب إلى أبواب اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً، وبدأ الدخول إلى اللجان من الساعة الثامنة والنصف، هذا وقد أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر هشام منير، عن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة داخل لجان المحافظة وقد بلغ عددهم 2836 طالبا وطالبة بثلاثة عشر لجنة امتحانية، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلاب.

وأضاف هشام منير بأنه تم تهيئة المناخ الضروري للطلاب، بالإضافة إلى تعقيم اللجان بالتنسيق مع أجهزة المحافظة ‏المختصة بهذا الشأن، كما تم التعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر من أجل تأمين لجان الامتحانات، ومع مرفق إسعاف محافظة البحر الأحمر لكي يتواجد سيارات إسعاف بجانب لجان الامتحانات، كما أكد منير على انتظام كافة اللجان بمختلف مدن المحافظة، وأن غرفة عمليات المديرية تتابع أول بأول سير العملية الاختبارية بكافة اللجان، كما أوضح بأن غرفة العمليات لم يصلها أي شكاوى بخصوص امتحان اللغة العربية، هذا وقد أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات طبية وأمنية وإدارية مشددة من قِبل الوزارة.