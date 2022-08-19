الإعلان عن تفاصيل تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر حسابها على فيس بوك، بيانًا مهمًا عن مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2022.

وذكر البيان “تقرر البدء في صرف أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من الغد الموافق 20 أغسطس وحتى الإثنين 5 سبتمبر، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط”.

وتابع البيان “من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة”.

وكذلك فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بالمدينة الجامعية للبنين بجامعة عين شمس.

أما الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

ويتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق من خلال مكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم (9190447778)، وبموجب إذن الدفع سيتمكن الطالب من صرف ملف مكتب التنسيق ودليل القبول.

وكذلك سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري عند تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الالكتروني : www.tansik.egypt.gov.eg.

ويتم حضور الطالب إلي المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلي نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب.

وشرح البيان، الخطوات الواجب إتباعها للحصول علي رقم الدخول والرقم السري لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:-

1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة والضغط علي رابط “تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط علي مفتاح التالي.

2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها وتشمل (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية – Collage Board Student ID لطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح التالي.

3- تسجيل بيانات الطالب(الاسم – البريد الالكتروني – التليفون المحمول – الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد – عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي)، ثم الضغط علي مفتاح التالي.

4- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

☆ الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

2- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية(اسم- عنوان… الخ) ودرجاته ورغباته.

3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

5- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

مواعيد صرف الأوراق ومواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب:

أولا: مواعيد صرف ألأوراق:

سيتم البدء في صرف الأوراق للطلاب بداية من يوم السبت الموافق 20/8/2022 حتي تاريخ انتهاء المرحلة بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعي المكتب في الإسكندرية وأسيوط.

ثانيًا: مواعيد إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني:

تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني بداية من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022 حتى الموعد المحدد لأنتهاء هذه المرحلة وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يوميًا.

– يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

– على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة و جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

وسيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

ويقوم الطالب بتحديد محافظة السكن “وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته”، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

ويجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

وإذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

وسيتم لاحقًا الإعلان عن الموعد الذي سيتم تحديده لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).