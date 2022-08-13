التعديل الوزاري.. من هو حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد؟

أعلن ظهر اليوم السبت، عن تعديل وزاري ضم 13 حقيبة وزارية، وتولى حسن محمد شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حقيبة وزارة القوى العاملة خلفا لمحمد سعفان الوزير السابق، كما شمل التعديل عدد من المفاجآت أبزرها رحيل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم وتعيين خالد عبد الغفار كوزيرا للصحة.

السيرة الذاتية لوزير القوى العاملة الجديد

شغل حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد، عدد من المناصب قبل توليه الوزارة، فشغل رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمل أيضا كرئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، كما شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي.

وعمل وزير القوى العامة الجدد منصر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما تولي رئاسة اتحاد العمال للدورة النقابية الأخيرة من 2022 حتى 2026، وتولي اليوم الثالث عشر من أغسطس حقيبة وزارة القوى العاملة.

التعديل الوزاري الجديد

وكان مجلس النواب وافق على جميع الترشحيات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري والذي تضمنت 13 وزيرا جديدة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وجاء التعديل الوزراي كاملا على النحو التالي: