التعديل الوزاري.. من هو حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد؟
أعلن ظهر اليوم السبت، عن تعديل وزاري ضم 13 حقيبة وزارية، وتولى حسن محمد شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حقيبة وزارة القوى العاملة خلفا لمحمد سعفان الوزير السابق، كما شمل التعديل عدد من المفاجآت أبزرها رحيل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم وتعيين خالد عبد الغفار كوزيرا للصحة.
السيرة الذاتية لوزير القوى العاملة الجديد
شغل حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد، عدد من المناصب قبل توليه الوزارة، فشغل رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعمل أيضا كرئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، كما شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي.
وعمل وزير القوى العامة الجدد منصر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما تولي رئاسة اتحاد العمال للدورة النقابية الأخيرة من 2022 حتى 2026، وتولي اليوم الثالث عشر من أغسطس حقيبة وزارة القوى العاملة.
التعديل الوزاري الجديد
وكان مجلس النواب وافق على جميع الترشحيات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري والذي تضمنت 13 وزيرا جديدة في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي وجاء التعديل الوزراي كاملا على النحو التالي:
- الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
- هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى
- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان
- محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى
- سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج
- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار
- أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة
- الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى
- حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة
- نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة
- اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية
- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام
- محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى